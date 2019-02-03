Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Igihugu cya United Arab Emirates kibarirwamo abakristu gatolika bagera hafi kuri miliyoni imwe, mu baturage bagera hafi kuri miliyoni 10 bagituye

Papa Francis aragera mu gihugu cya United Arab Emirates kuri iki cyumweru, abe abaye papa wa mbere usuye iki gihugu.

Papa agiye ku butumire bw'igikomangoma Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan wimye ingoma muri iki gihugu, ngo yitabire inama mpuzamadini.

Uru rugendo rw'amateka ruzanarangwa n'igitambo cya misa izaba ku wa kabiri, byitezwe ko izitabirwa n'abantu ibihumbi 120.

Uru ruzinduko rwa Papa Francis ruraza gukurikiranirwa hafi, harebwa niba hari icyo avuga ku ntambara yo mu gihugu cya Yemen.

Papa Francis yamaganye aya makimbirane - igihugu cya United Arab Emirates gifitemo uruhare kuko kiri mu rugaga ruyobowe n'Arabie Saoudite.

Mu mwaka ushize wa 2018, Papa yasabye amahanga "kwirinda ko ibintu bizamba mu mahano n'ubundi amaze gutikiriramo abantu" yo muri Yemen.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Papa agiye ku butumire bw'iki gikomangoma Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan

United Arab Emirates inatuwe n'abakristu gatolika bagera hafi kuri miliyoni imwe - mu baturage bagera hafi kuri miliyoni 10 batuye iki gihugu, benshi muri bo bagiye baturuka mu gihugu cya Philippines cyangwa mu Buhinde.

Mu butumwa bwa videwo yatangaje ku wa kane, Papa Francis agira ati: "Nishimiye aka kanya Nyagasani yampaye ngo nandike, ku butaka bwanyu mukunda, ipaji nshya mu mateka y'imibanire y'amadini".

"Kwizera Imana biraduhuza, ntabwo bidutanya, bituma turushaho kwegerana nubwo dufite ibidutandukanya, bituma twitarura ubushyamirane no kudakundana".

Yashimye United Arab Emirates nk'"ubutaka buri kugerageza kuba intangarugero yo kubana, y'ubuvandimwe mu bantu, n'ahantu hahurirwa n'abantu b'imico itandukanye".

Mu gihe azaba ari mu murwa mukuru Abu Dhabi wa United Arab Emirates, Papa Francis azahura kandi na Sheikh Ahmed al-Tayeb, Imam mukuru w'umusigiti wa al-Azhar w'i Cairo mu Misiri, ukaba ari cyo cyicaro gikuru cyane aho abayisilamu b'abasuni bigira.

Umunyamakuru wa BBC Murad Batal Shishani wo mu ishami ritangaza ibiganiro mu rurimi rw'Icyarabu uri i Abu Dhabi, avuga ko ubutegetsi bwa Vatican bufite icyizere ko uru ruzinduko rwa Papa Francis rushobora koroshya inzitizi ku kubaka za kiliziya muri aka karere.

By'umwihariko mu gihugu gituranyi cya Arabie Saoudite aho ahantu ho gusengera hatari ah'abayisilamu hatemewe.

Abategetsi ba Vatican bavuga ko bacyeneye ko kiliziya gatolika ishinga imizi kurushaho muri United Arab Emirates, ikogeza ubutumwa ku bakristu gatolika bo muri iki gihugu.

Ibiro ntaramakuru Reuters byasubiyemo amagambo y'umwe muri aba bategetsi agira ati: "Mu by'ukuri ducyeneye andi maboko. Ducyeneye kiliziya nyinshi kurushaho. Ducyeneye abapadiri benshi kurushaho".