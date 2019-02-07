Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Ibisasu byo mu bwoko bwa grenade n'izindi ntwaro, bigaragara mu bice bimwe by'Afurika y'iburasirazuba nyuma y'imyaka ibarirwa mu macumi yaranzwe n'amakimbirane

Abategetsi bo muri Ethiopia bavuga ko umugabo wari wakoze ubukwe n'umugabo wari wamwambariye biciwe mu gisa nk'impanuka itewe n'igisasu cya grenade cya nyir'ugukora ubukwe.

Iyi grenade yaturitse nyuma y'ibirori by'iminsi 10 by'umuhango gakondo w'ukwezi kwa buki. Muri uwo muhango, biba byitezwe ko uyu mugabo wambariye uwakoze ubukwe asusurutsa abageni.

Umugeni (w'umukobwa) ntiyari ahari ubwo iyi grenade yaturikaga.

Ibi byabereye mu cyaro cyo mu gace ka South Wollo Zone, mu karere ka Amhara, mu majyaruguru y'umurwa mukuru Addis-Abeba wa Ethiopia.

Nigatu Tameme, umuyobozi wungirije wa polisi ikorera mu karere ka Borena, yabwiye ishami rya BBC ritangaza ibiganiro mu rurimi rwa Tigrinya - rumwe mu zivugwa muri Ethiopia - ko uwo mugabo wari wakoze ubukwe yari atunze iyo grenade mu buryo bunyuranyije n'amategeko.

Yatangajwe ko yitwa Mohammed Hassan Mohammed, wari ufite imyaka 25 y'amavuko. Umugabo wari wamwambariye muri ubwo bukwe we yatangajwe ko yitwa Bogale Sebsibe Abera, w'imyaka 24 y'amavuko.

Abategetsi bo muri Ethiopia bamaze igihe botswa igitutu ngo bagire icyo bakora ku batunze intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, by'umwihariko abajya barasa mu kirere n'imbunda mu mihango y'ubukwe cyangwa mu gushyingura abapfuye.