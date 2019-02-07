Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Israel yatangiye gukoresha ubu bwirinzi bwa misile guhera mu mwaka wa 2011

Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe z'Amerika cyatangaje ko gifite umugambi wo kugura no kugerageza uburyo bwa Israel bw'ubwirinzi bw'ibisasu bya misile buzwi nka Iron Dome.

Ni buryo bukoresha radari na misile zo kuburizamo, mu guhangana n'ibitero bigabwe. Israel yatangiye kubukoresha guhera mu mwaka wa 2011.

Minisiteri y'ingabo y'Amerika itangaza ko ubu buryo bw'ubwirinzi bwa misile buzakoreshwa mu buryo bw'igerageza, mu gihe ikigenzura niba igisirikare cy'iki gihugu cyazabucyenera mu gihe kirekire.

Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel, yavuze ko kugurisha ubu bwirinzi bwa misile ari "igikorwa gikomeye ku gihugu".

Mu itangazo yasohoye, Bwana Netanyahu yavuze ko iki ari "ikindi kimenyetso cy'umubano ukomeye [hagati ya Israel] na Leta Zunze Ubumwe z'Amerika, ndetse n'ikimenyetso kigaragaza gukomeza gukomera kwa Israel mu ruhando rw'amahanga".

Uburyo bw'ubwirinzi bwa misile bwa Iron Dome, bukora bundeye ku gutahura na radari ibiturika byoherejwe mu ntera ngufi, hanyuma bugasesengura amakuru y'aho bishoboka ko byoherejwe, mbere yuko bugenzura niba bwatanga icyerekezo cyaho bugiha itsinda rirasa za misile ngo riburizemo igitero.

Abategetsi ba Israel bavuga ko ubu buryo - bukora uko ikirere cyaba kimeze kose kandi bushobora kugendanwa - bukora neza ku kigero kigera kuri 90%.

Bivugwa ko bushobora kurinda ahantu hangana n'umujyi, bukaharinda ibitero biturutse mu kirere. Bivugwa kandi ko Israel yabukoresheje cyane mu kuburizamo ibisasu bya misile by'intagondwa zo muri Palestine zo mu karere ka Gaza.

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Ubu bwirinzi bwa misile bwatwaye za miliyari z'amadolari y'Amerika mu kubukora, bwakomeje kunengwa kubera ikiguzi cyabwo

Ubu bwirinzi bwa misile bwatwaye za miliyari z'amadolari y'Amerika ndetse bumara igihe cy'imyaka mu ikorwa ryabwo.

Bwakomeje kunengwa kubera ingano y'aya mafaranga bwatwaye mu kubukora.

Bukorwa na kompanyi Rafael Advanced Defence Systems y'igisirikare cya Israel.

Amerika yamaze gutera inkunga y'amafaranga ikomeye mu ikorwa ryabwo, ndetse kuri ubu bimwe mu bigize ubu buryo bw'ubwirinzi bwa misile bituruka muri kompanyi zo muri Amerika.

Itangazo ry'igisirikare cya Israel rivuga ko ubu bwirinzi bwa misile bwaguzwe kubera ko "bucyenewe by'aka kanya" n'igirikare cy'Amerika.

Koloneli Patrick Seiber wo mu ngabo z'Amerika, yavuze ko ubu bwirinzi bwa misile "buzagenzurwa bukanageragezwa" mu kurinda abasirikare b'Amerika boherezwa mu butumwa, bigakorwa gusa mu buryo bw'igerageza.

Mu kwezi gushize kwa mbere, mu bitangazamakuru bivuga by'umwihariko ku nkuru za gisirikare, hari hatangiye guhwihwiswa amakuru y'igura ry'ubu bwirinzi bwa misile.