Abanyamakuru ba BBC batawe muri yombi muri Uganda
Polisi ya Uganda yataye muri yombi itsinda ry'abanyamakuru ba BBC mu murwa mukuru Kampala.
Aba banyamakuru barimo bakora iperereza ku icuruzwa ry'imiti ya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Batawe muri yombi ku wa gatatu nijoro.
Ibiro ntaramakuru Reuters bisubiramo amagambo ya Ofwono Opondo, umuvugizi wa leta ya Uganda, avuga ko yasabye ko iri tsinda ry'aba banyamakuru barekurwa aka kanya.
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Mu itangazo ubuyobozi bwa BBC bwasohoye, bwavuze ko bwamaze kuvugana n'abategetsi bireba kandi ko buri gushaka uko iki kibazo gicyemuka.
Bwana Opondo yabwiye Reuters ati: "Sindiyumvisha impamvu yatumye polisi ita muri yombi aba banyamakuru, ku bwanjye bari bari gufasha leta gutahura imungu iri muri leta".
Yongeyeho ati: "Bakwiye kurekurwa nta yandi mananiza".