Amatora muri Nigeria ajana n'inyambaro-haragurwa impuzu idasanzwe hanyuma abashona bakaharonkera akazi kenshi mu gihe umwambaro-karanga ufata ikibanza muri politike.

Arike Adesida (aho hejuru) yambaye ikanzu yashonesheje kugira aje mw'ikoraniro ryo kwiyamamaza mu gace k'ubucuruzi ka Lagos kandi avuga ko ashaka ko prezida Muhammadu Buhari wa All Progressives Party (APC) atsindira ikiringo ca kabiri.

Abantu isinzi bashwashwanutse, bambaye amabara y'umugambwe, nabo bamye mu makoraniro y'uwuza imbere mu bakomeye bahiganwa na Buhari ariwe Atiku Abubakar, ahagarariye People's Democratic Party(PDP).

Kemi Raji, ari mu mugwi w'abagore biyita ''Atiku Babes'', avuga ati: ''Turakunda Atiku.Turazi ko ashobora guhindura ubuzima bwacu n'ubw'abana bacu.''

Abanywanyi b'ishirahamwe ry'abagore bacuruza mw'isoko baje gushigikira Buhari hamwe n'uwitoza mu mugambwe wiwe kuba umukuru w'intara ya Lagos. Indongozi yabo, Alhaja Chief MA Adebunmi, mu mwambaro w'ubururu, avuga ko prezida ari ''indongozi ikerebutse'' kandi afise ''ubunyankamugayo''.

''Yakoreye vyinshi abagore b'abanyesoko. Baraje mw'isoko ryacu baraduha ingurane (inguzanyo), ubu tukaba twarazirishe hanyuma turaronka amafaranga menshi.''

Ikigega mpuzamakungu (FMI) kigereranya ko imirimo ibayabaye y'ubutunzi, harimwo amasoko, iharurwako 65% y'amafaranga yose yinjizwa muri Nigeria. Abagore bo mw'ishirahamwe ry'iyindi soko baje gushigikira Abubakar.

Indongizi yabo, Hadiza Mohammed Hajiya Hussein, avuga ko ataco bakuye mu mugambi wa Buhari wo gutanga ingurane, uzwi nka ''TraderMoni''. Avuga ko iyo abategetsi binjiye mw'isoko ''batanga ingurane ku bantu babiri canke batatu'', ariko si bose baronka.

Taiwo Kalejaiye yaje mw'ikoraniro rya PDP i Lagos avuye mu ntara bihana urubibe ya Ogun, yambaye umwambaro uranga aba Yoruba, uzwi nka ''gele'', mu mabara y'umugambwe.

Avuga ati: "Abantu ba Buhari ntibakunda Nigeria, barikunda bonyene.''

Tajudeen Akanji, umunywanyi akomeye wa APC mu bumanuko bushira uburengero, ari mw'ikoraniro yambaye inkofero y'aba Yoruba bita ''abeti aja".

Avuga ati: "Ndemera ibintu vyiza uwu mukuru w'igihugu amaze gukora. Nizigiye ko azobandanya gukosora ivyakozwe nabi muri kahise.''

Alhaji Dauda, yamaze isaha yose ariko arisiga amabara ta APC, avuga ati: ''Nta n'umwe yampaye amafaranga yo kwisiga gutya, jewe nkunda Buhari gusa.''

Ayomide Fashina, yaje mw'ikoraniro yambaye nk'uwugiye muri carnaval kugira atwenze abantu, avuga ati: ''Sinshigikiye Buhari. Twarababaye muri iyi myaka ine iheze, ntidukeneye kubandanya tubabara kandi .''

Hajiya Pine Olapade, yavuye mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu mu mwambaro uryohoye mu mabara ya PDP avuye mu ntara ya Rivers, avuga ati: ''Atiku niwe wenyene ashobora gusubiza ubutunzi ku murongo. Abanye Nigeria bararushe. Dushaka ko ibintu bihinduka mu nzira nziza.''

Hari n'ibindi bidandazwa vyinshi vyo kugura mu makoraniro. Olumide Olumide aja mu makoraniro ya APC yizigiye gutaha aciye amafaranga, ariko aranashigikiye uwo mugambwe.

Avuga ati: "Prezida Buhari ni mwiza cane. Mu ntwaro yaheruka ya Goodluck Jonathan hari ibiturire (ruswa), ariko ubu nta biturire vyahabaye.'

Amafoto yafashwe na Grace Ekpu, BBC