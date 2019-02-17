Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Heather Nauert w'imyaka 49 y'amavuko, yarabaye umumenyeshamakuru kuri televiziyo za Fox News na ABC

Heather Nauert, yari yagenwe na Prezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo aserukire iki gihugu mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, yakuyemwo akarenge.

Mw'itangazo yasohoye ku wa gatandatu, umupfasoni Nauert yigeze kuba ari umumenyeshamakuru kuri televiziyo Fox News, yamenyesheje ko yafashe iyo ngingo ku "nyungu z'umuryango" wiwe.

Mw'iryo tangazo ryashizwe ahabona n'ubushikiranganji bw'imigenderanire ya Amerika, umupfasoni Nauert amenyesha ko yagize "ingorane zikomeye mu mezi abiri aheze".

Mu kwezi kw'icumi na kabiri guheze, Prezida Trump yari yagenye umupfasoni Nauert nk'uwoserukiye Amerika muri ONU.

Ico gihe yamubona nk'umupfasoni "afise impano nyinshi, incabwenge ibushitse, akerebutse cane kandi yari kwubahwa na bose".

Umupfasoni Nauert, asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire ya Amerika, yosubiriye Nikki Haley yari yamenyesheje mu kwezi kw'icumi ko gushika mu mpera z'umwaka uheze azoba yavuye mu mabanga y'uguserukira Amerika muri ONU.

Bamwe baguma bibaza nimba umupfasoni Nauert yoshoboye guhangana n'ibibazo vy'imigenderanire bigoye, mu gihe gito amaze muri leta kandi akaba ata n'ivyigwa yigeze agira mu bijanye n'imigenderanire mpuzamakungu.

Hagati aho, hari inkuru zivuga ko umupfasoni Nauert yoba yafashe iyo ngingo inyuma y'uko ibiro vy'umukuru w'igihugu vya White House bironse inkuru atari nziza muri kahise kiwe.

Ikimenyeshamakuru Bloomberg kivuga ko we n'umugabo wiwe bigeze gukoresha umuyaya w'ingenzi yari abaye muri Amerika mu mategeko ariko ata ruhusha rwo gukorera muri ico gihugu yari afise.

Mike Pompeo, umunyamabanga wa leta ya Amerika, yari yamenyesheje ko umupfasoni Nauert bakoranye neza bimwe vy'akarorero, kandi ko yizeye ko yari guserukira neza igihugu.

Uretse amabanga ajejwe mu bushikiranganji bw'imigenderanire ya Amerika, uyo mupfasoni w'imyaka 49 y'amavuko yarabaye vy'imfatakibanza icegera c'umunyamabanga ashinzwe imibano n'ibibazo vy'abanyagihugu mu kwezi kwa gatatu kw'umwaka uheze.

Imbere y'aho, yakoze mu bimenyeshamakuru nka Fox News na ABC.