Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Mexican-American journalist Jorge Ramos talks to the media after his crew's release

Umumenyeshamakuru wa Univision wo muri Amerika avuga ko umugwi wiwe wapfunzwe akanya gato ku kirimba c'umukuru w'igihugu wa Venezuela aho bariko bagirana ikiganiro na Perezida Nicolás Maduro.

Ivyo vyabaye inyuma yaho uwo mumenyeshamakuru yigeze gutsindira agashimwe Jorge Ramos yeretse Bwana Maduro amashusho y'abanya Venezuela bafungura umucafu uri mw'ikamyo y'iyarara.

Ibikoresho vyabo vyaciye bifatwa.

Umushikiranganji ajejwe ihererekana ry'amakuru muri Venezuela, Jorge Rodríguez yavuze ko leta yakiriye abamenyeshamakuru amajana ariko ko idashigikiye 'ibiganiro vy'agaciro gato'.

Ikigo Univision, imwe mu mboneshakure zikomeye mu rurimi rw'iki Espagnol muri Amerika, kivuga ko uwo mugwi w'abamenyeshamakuru batandatu warekuwe inyuma y'amasaha hafi atatu ariko ntiwasubizwa ibikoresho vyawo.

Avugira kuri Univision, Bwana Ramos yavuze ko Bwana Maduro 'atakunze' bimwe mu bibazo bijanye "n'ibura rya demokarasi muri Venezuela, kuboreza igufa, abapfungiwe politike hamwe n'igwirirana ry'imbabare".

Avuga ku bijanye n'ico kiganiro cabereye ku kirimba Miraflores ku mugwa mukuru Caracas yagize ati: "Yaciye ahaguruka mpejeje kumwereka videwo z'abakiri bato barya ibiri mw'ikamyo y'iyarara."

"Ivyo nabwiye Nicolás Maduro nuko abanya Venezuela imiliyoni hamwe n'ibihugu vyinshi kw'isi bitamufata nk'umukuru w'igihugu yemewe n'amategeko ahubwo umuntu atwaza igikenye. "

Igihe bari bapfunzwe, Bwana Ramos n'icegera c'uwurongoye Univision, María Martínez bugaraniwe mu kindi cumba 'iminota mike' amatara yazimijwe, nkuko bivugwa n'iyo mboneshakure.

Itororokanirizo ry'amakuru Reuters rivuga ko abo bakozi ba Univision basubizwa mu gihugu iwabo kuri uno wa kabiri.

Bwana Ramos umunyamakuru w'inzobere w'umunyamerika afise amamuko ya Mexique, azwi mu kubaza nk'uwuhangana.

Mu 2015 yarasohowe mu nama y'abamenyshamakuru yari iteramishijwe n'umukandida yitoza mu matora ya Perezida Donald Trump.

Umuyobozi mpuzabokorwa mu kigo co gukingira abamenyeshamakuru 'Committee to Protect Journalists' (CPJ) muri Amerika ya hagati n'iy'ubumanuko, Natalie Southwick, yagize ati: "Mu kubuza ikiganiro no guhagarika abamenyeshamakuru bakomeye bo muri Amerika y'ikilatini, Nicolás Maduro yerekanye ko adashigikiye itangazamakuru."

Mu kwezi guheze, abamenyeshamakuru benshi bo mu gihugu hamwe n'abanyamahanga barapfunzwe umwanya muto bariko bakorera i Caracas.

Bamwe muri bo basubijwe mu bihugu iwabo.

Ku mbuga hwaniro ya Twitter, Bwana Rodríguez yabandanije avuga ati: 'Abamenyeshamakuru amajana baje i Miraflores barafashwe neza nkuko dusanzwe tubigenza ku bakora akazi kabo k'itangazamakuru."

Haraheze iminsi bimwe mu bihugu vyo mu karere ka Amerika y'ikilatini hamwe na Canada bivuze ko Bwana Maduro abangamiye amahoro n'umutekano mu karere bisaba ko yova ku butegetsi bidatevye, hakwumvikanwako ingene igihugu cobandanya gitwagwa, munyuma hagakurikira amatora.

Mu nama yabereye ku mugwa mukuru wa Colombie, Bogota, umugwi wiswe uwa Lima wasavye ushimitse Sentare Mpuzamakungu Mpanavyha ngo yihweze ko Venezuela yokurikiranwa ku vyaha vyibasira kiremwa muntu mu kuba yanse ko imfashanyo zinjira mu gihugu.

Nimiburiburi abantu babiri barapfuye mu ndyane zo ku munsi wa gatandatu hagati y'abasivile hamwe n'inteko ziyobokera Bwana Maduro zari zazibiye imfashanyo ivuye hanze izanywe na kizigenza w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yiyise umukuru w'igihugu mfatakibanza, Juan Guaido.

Bwana Maduro avuga ko ako kigoro ko kuzana imfashanyo kari mu nzira yo kumukura ku butegetsi, bikogwa na Amerika.

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