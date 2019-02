Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Romelu Lukaku yipfuja kuja muri Juventus

Umukinyi w'imbere wa Manchester United aturuka mu Bubiligi, Romelu Lukaku w'imyaka 25, yipfuza kwinjira muri Juventus muri rino ci, igihe yoba yirukanywe i Old Trafford.(Sun)

Umukinyi w'imbere wa Tottenham n'Ubwongereza Harry Kane w'imyaka 25, yipfuza kwimukira mu "mugwi ukomeye" kugira ngo yiyerekane kandi atsindire ibikombe, nkuko bivugwa n'umukinyi wa kera wa Suède Zlatan Ibrahimovic. (Metro)

Umunyezamu wa Espagne David de Gea w'imyaka 28, yipfuza kuguma muri Manchester United, akaba yiteguriye gushira igikumu ku masezerano mashasha aho ashobora guhembwa amapawundi 375000 ku ndwi. (Mail)

Umumenyereza wa Leicester City Brendan Rodgers yipfuza kuzana ku muliyoni 40 z'amapawundi umukinyi w'imbere w'Ubwongereza na Bournemouth, Callum Wilson w'imyaka 27. (Sun)

Manchester City iriko ikurikirana umukinyi w'imbere wa Benfica na Serbie Luka Jovic w'imyaka 21, akina ku mugopo mu mugwi Eintracht w'i Frankfurt. (Mail)

Chelsea iri mu migwi ya Premier League irondera umukinyi wo hagati wa Croatie na Maritimo, Josip Vukovic w'imyaka 26. (Talksport)

Arsenal igiye guhamagaza umunyezamu wayo aturuka mu gihugu ca Argentine, Emiliano Martinez w'imyaka 26, akina ku mugopo muri Reading ngo aze gusubirira Petr Cech agiye kuja mu karuhuko k'iza bukuru. (Sun)

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Eden Hazard (hagati) ahejeje kwinjiza igitsindo ca mbere c'ihiganwa ry'uno mwaka

Chelsea yabajije abakunzi bayo kuri Twitter umukinyi yozana mu mpera ry'ihiganwa, naho yahagarikiwe kugura abakinyi. (Reuters)

Umukinyi w'imbere wa Manchester United James Wilson w'imyaka 23, avuga ko yemeye kugenda ku mugopo muri Aberdeen muri rino higanwa kugira ngo ashobore kwidandaza. (ESPN)

Umugwi Real Madrid uhanze ijisho umukinyi w'inyuma ku babamfu aturuka muri Argentine, Nicolas Tagliafico w'imyaka 26, ngo usubirize umukinyi Marcelo w'imyaka Marcelo. (Tuttosport, via Mirror)

Marcelo akina no mu mugwi w'igihugu ca Brésil agiye kuja mu mugwi Juventus.(Tuttosport, via AS)

Umumenyereza wa Newcastle, Rafael Benitez avuga ko "bitoroshe muri kino gihe" ku mukinyi wo hagati w'imyaka 27, Jonjo Shelvey arondera kugaruza ikibanza ciwe mu mugwi wa mbere. (Mirror)