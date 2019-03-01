Umunya Polonye Przemyslaw yegukanye agace ka gatandatu muri Tour du Rwanda

Image caption Kasperkiewicz Przemyslaw niwe wegukanye agace ka 6

Kasperkiewicz Przemyslaw, umunya Polonye ukinira ikipe ya Delko Marseille niwe wegukanye agace ka 6 k' irushanwa ryo gusiganwa ku magare rya Tour du Rwanda.

Yakoresheje amasaha 2 iminota 49 n amasegonda 57, urugendo rwa kilometero 121 rwaturutse mu mujyi Wa Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda rusorezwa i Nyamata mu karere ka Bugesera.

Yasize ikivunge cy'abakinnyi bari bamukurikiye ho amasegonda 3, barimo abanyarwanda, abanya Eritrea ndetse n'abo muri Algeria.

Muri rusange umunya Eritrea Merhawi Kudus ukinira ikipe ya Astana akomeje kwanikira abandi, aracyarusha amasegonda 17 uwa kabiri ariwe Taaramae Rein umunya Estonia ukinira ikipe ya Direct Energy.

Ku munsi w'ejo abasiganwa bazakora urugendo rwa kilometero 84, bazahagurukira mu Bugesera berekeza mu mujyi Wa Kigali.