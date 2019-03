Image caption Ibarabara ryahora ririmwo uruja n'uruza rw'imiduga risa n'irigaragara

Umumenyeshamakuru wa BBC akorera mu gihugu ca Uganda yavuze ko iyo ugeze ku mutumba Muhabura uri hagati y'u Rwanda na Uganda, imirimo yakoregwa ku mupaka wa Cyanika isa n'iyahagaze.

Ibiro vya dwane n'ibigenzura uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu biruguruye ku ruhande rwa Uganda, ariko ngo ni abantu bake n'imiduga mike bajabuka baja mu Rwanda.

Mu makuru ava mu butegetsi, leta y'u Rwanda ivuga ko uwo mupaka wuguruye ariko abantu bahari bavuga ko atarivyo.

Amakamyo hamwe n'imiduga igenda ikwegana ivuye mu Buganda itwaye ibidandazwa ntirekuriwe kujabuka.

Abantu benshi babona ko iyo ngingo yoba ituruka ku mwumvikano muke uri hagati y'ibihugu vy'u Rwanda na Uganda.

U Rwanda rwagiriza Uganda gushigikira imigwi y'inyeshamba idaha ni rwere Perezida Paul Kagame na leta yiwe.

Umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu wa Uganda, Sam Kutesa yavuze ko ivyo birego ari ikinyoma cambaye ubusa.

Mu bisanzwe umupaka nkuwo usanga wuzuyeko abavunjayi, abisumamwo n'imiduga yo kwunguruza abantu n'ibintu.

Abanyagihugu bo mu Rwanda baraburiwe n'ababarongoye kutaja muri Uganda kubera ko bahohotegwa, bakaborezwa igufa munyuma bakirukanwa.

Mu vy'ukuri si ukubaburira gusa kuko n'abasirikare b'u Rwanda bararungitswe ku mupaka kubabuza kujabuka.

Bamwe barinjira muri Uganda baciye mu nzira zitemewe n'amategeko.

Amakamyo yo mu gihugu ca Kenya na Repubulika y'Intwaro rusangi ya Congo ararekuriwe kwinjira mu Rwanda.

Eden Ali atwara ikamyo, ava muri Kenya, amaze iminsi indwi adashobora kwinjira mu Rwanda

Eden Ali atwara ikamyo ava muri Kenya, amaze iminsi indwi akwamiye muri Uganda adashobora kwinjira mu Rwanda.

Agendesha imodoka itwara ibitoro, abitwaye mu gihugu ca Repubulika y'Intwaro rusangi ya Congo.

Yabanje aca ku mupaka w'i Gatuna uri ku masaha abiri uvuye aho, asanga warugawe ata muntu abimenyeshejwe.

"Narishe amahera yose akenewe kugira ngo nshobore kujabuka ntwaye ibitoro."

Amahera nari gukorera nayahejeje ndayagura ico mfungura, ubu nkaba nsigaye nera ata n'igiceri mfise co kubandanya urugendo."

Yahavuye abandanya urugendo ku munsi wa kabiri ku mugoroba atazi n'ingene azovyifatamwo.

Hari imiryango icuditse hakuno no hakurya y'umupaka, abanyeshuli bo mu Rwanda bakaba bajabuka kwiga muri Uganda ariko bakaba bamaze indwi yose batiga.

Iyo ngingo yo kwugara umupaka yatumye haduka uruhagarara mu banyagihugu bo ku mpande zose, bigatuma bamwe mu baganda batinya kuja mu gihugu c'u Rwanda.

Inzira zitatu zinjira mu Rwanda zose zirugaye, umupaka wa Katuna usanzwe ucako abantu benshi ukaba udahita, ubutegetsi bw'u Rwanda bukavuga ko hari ibikorwa bibandanya muri kino gihe.

Imiduga itwaye ibidandazwa isabwa gusuzumigwa ahitwa Mirama Hills ariko abakozi bakaba bakora bakarengegwa, mu gihe abadandaza nabo babona ko bakorera guhomba baciye muri iyo nzira ndende ituma basohora amahera menshi.

A week since the start of these border tensions - no-one knows when business will return to normal.