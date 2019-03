Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Ikimenyetso cya pi ni n'inyuguti ya 16 mu rutonde rw'inyuguti zo mu rurimi rw'Ikigereki

Agaciro k'umubare wa pi kabazwe mu muhigo mushya w'isi mu burebure bugizwe n'imibare tiriyari 31, irenze umuhigo wari usanzweho w'imibare tiriyari 22.

Emma Haruka Iwao ukora mu kigo Google cy'ikoranabuhanga ryo kuri interineti cyo muri Leta Zunze z'Amerika, yatahuye iyo mibare mishya igize pi yifashishije uburyo bwo kubara bwa Google buzwi nka cloud.

Pi ni umubare ubona iyo ufashe umuzenguruko w'uruziga ukawugabanya n'umurambararo warwo.

Imibare micye ya mbere igize pi - ari yo 3.142 - ni yo izwi cyane kurusha iyindi, ariko umubare wa pi wo ni muremure mu buryo budafite iherezo.

Kumenya indi mibare ikurikiraho igize pi biragoye cyane kuko uyu mubare nta kintu kizwi ukurikiza.

Pi ikoreshwa ahantu hatandukanye harimo nko mu bumenyi bujyanye no kubaka no guhanga ibishushanyo-mbonera by'ubwubatsi n'imashini zitandukanye, mu kubarisha mudasobwa byo ku rwego rw'ikirenga, mu ngendo zo mu kirere no mu bugenge.

Gukomeza gushaka imibare igize pi ni ikintu kimaze igihe mu bahanga mu mibare, bakabikora byo kwishimisha. Ndetse na Madamu Iwao avuga ko kuva akiri umwana yakomeje guterwa amatsiko no gutahura uruhererekane rw'indi mibare igize pi.

Gutahura iyo mibare mishya igize pi byatwaye ubushobozi bwa Terabyte (TB) 170 (ushatse kugereranya, indirimbo ibihumbi 200 zifata umwanya ungana na TB imwe).

Avuga kuri uyu muhigo w'isi yari amaze kwesa, Madamu Iwao yagize ati: "Ndumva ntunguwe cyane".

"Nkomeje kugerageza kwakira ibyabaye. Kwesa umuhigo w'isi byari ibintu bikomeye cyane mu by'ukuri".

Ariko aracyafite icyizere cyo gukomereza aho yageze.

Yabwiye BBC ati: "Nta herezo ririho rya pi, nashimishwa cyane no kugerageza [gutahura] indi mibare."

Ikigo Google akoramo cyatangaje iyi nkuru ku rubuga rwa interineti kuri uyu munsi w'itariki 14 y'ukwezi kwa gatatu wahariwe pi (Pi Day, mu Cyongereza) - wandikwa "3.14" mu nyandiko yo muri Amerika.

Umunyamibare Matt Parker avuga ko pi ari ingenzi. Agira ati: "Imibare yo muri iki gihe, ubugenge, ubwubatsi n'ikoranabuhanga ntibyabaho nta pi".