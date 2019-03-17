Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Buji zacanywe ahabereye iyo mpanuka, hibukwa abayiguyemo

Amakuru avuga ko ubuyobozi bwa Ethiopian Airlines bwahaye imifuka irimo igitaka benewabo b'abagenzi 157 baguye mu mpanuka y'indege ya Boeing 737 Max y'iyi kompanyi yakoze impanuka ku cyumweru gishize ngo babe ari cyo bashyingura.

Ibiro ntaramakuru Reuters bitangaza ko iki gitaka cyavuye ahabereye iyo mpanuka, kiri guhabwa buri wese ugishaka muri benewabo ba banyakwigendera ngo abe yagishyingura mu muhango wo gushyingura uteganyijwe kuba kuri iki cyumweru.

Abo mu miryango y'abazize iyo impanuka babwiwe ko bishobora gutwara igihe kingana n'amezi atandatu kugira ngo ibisigazwa by'abaguye muri iyo mpanuka bishobore kumenyekana imyirondoro yabyo.

Ibihugu bitandukanye byahagaritse ingendo z'indege zo mu bwoko bwa 737 Max 8 na Max 9 nyuma yaho indege yo muri ubu bwoko ya Ethiopian Airlines ikoreye impanuka ku itariki ya 10 y'uku kwezi kwa gatatu imaze iminota itandatu ihagurutse.

Ejo ku wa gatandatu, minisitiri w'ubwikorezi wa Ethiopia yavuze ko bitwara "igihe kinini" abakora iperereza gutahura icyateye iyo mpanuka y'iyo ndege yari ikiri nshyashya.

Mu kiganiro n'abanyamakuru, minisitiri Dagmawit Moges yagize ati: "Iperereza ryo ku rwego rwo hejuru gutya risaba isesengura rikoranywe ubushishozi ndetse rigatwara n'igihe kinini kugira ngo rigere ku kintu gifatika".

Benewabo b'abagenzi baguye muri iyo mpanuka y'indege bakomeje gushishikarizwa gutanga ibizamini bigaragaza ingirabuzima-fatizo (DNA) zabo haba mu murwa mukuru Addis-Abeba wa Ethiopia cyangwa aho ari ho hose mu mahanga Ethiopian Airlines ifite ibiro.

Ni mu rwego rwo gufasha mu iperereza mu gutahura umwirondoro wa banyakwigendera bawuhuza n'ibisigazwa byabonetse ahabereye iyo mpanuka.

Byitezwe ko mu byumweru bibiri biri imbere hatangwa ibyemezo by'urupfu by'abari muri iyo ndege.

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Abakozi b'umuryango w'abibumbye bibuka bagenzi babo baguye muri iyo mpanuka, mu muhango wo kubibuka wabereye aho iyo mpanuka yabereye hafi y'umurwa mukuru Addis-Abeba wa Ethiopia

Ibiro ntaramakuru AP bitangaza ko imiryango y'abaguye muri iyo mpanuka iri guhabwa igitaka cyahindutse umukara kubera gushya kiri mu mufuka gipima ikilo kimwe, cyo kwifashisha mu muhango wo gushyingura uteganyijwe kuri iki cyumweru.

Amakuru avuga ko umwe mu bo mu miryango ya banyakwigendera yagize ati: "Iki gitaka kiri kwifashishwa kubera ko byananiranye kumenya ibisigazwa by'imibiri ngo bihabwe abo mu miryango yabo".

Yongeyeho ati: "Ntabwo tuzaruhuka kugeza duhawe umubiri nyawo cyangwa ibice by'imibiri y'abacu".

Abagenzi bakomoka mu bihugu birenga 30 ni bo bari muri iyo ndege ya Ethiopian Airlines yavaga i Addis-Abeba yerekeza i Nairobi mu murwa mukuru wa Kenya.

Iperereza ku cyateye iyo mpanuka riri gukorwa na Ethiopia, ifashijwe n'amatsinda y'impuguke zituruka mu bice bitandukanye by'isi, birimo Leta Zunze Ubumwe z'Amerika n'Ubufaransa.

Agasanduku kabika amakuru y'urugendo rw'indege ( flight data recorder) ndetse n'agafata amajwi y'ibiba bivugirwa mu cyumba cy'abadereva (cockpit voice recorder), twombi dukunze kwitwa udusanduku tw'umukara, twamaze kuboneka.

Abakora iperereza bavuga ko bafite icyizere ko kuzatanga andi makuru ku cyateje iyo mpanuka.