Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Joe Biden yasetse nuko avuga ko atari akomeje ubwo yavuga, by'impanuka, ko aziyamamaza mu matora ya perezida yimirije

Joe Biden yabaye nk'uvuga ko aziyamamaza mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika yo mu mwaka utaha wa 2020, mbere yuko ahita yikosora.

Ururimi rw'uyu wahoze ari visi-perezida rwanyereye ubwo yagezaga ijambo ku barwanashyaka 1000 b'ishyaka ry'abademokarate mu muhango wo gusangira ifunguro rya nijoro wabereye muri leta avukamo ya Delaware.

Yavuze ko ari we ugaragaza imigambi y'impinduka kurusha "uwo ari we wese wiyamamariza gutegeka Amerika" - mbere yuko ahita yikosora agira ati: "Uwo ari we wese wakwiyamamariza".

Abo barwanashyaka bahagurutse nuko batera hejuru bati, "Iyamamaze Joe, iyamamaze", mu gihe Bwana Biden yakoraga ikimenyetso cy'umusaraba avuga ati, "Ntabwo ari byo nashakaga kuvuga!"

Ubwo yaganiraga n'aba bakuriye abandi mu ishyaka ry'abademokarate bari mu mujyi wa Dover, Bwana Biden w'imyaka 76 y'amavuko yavuze ko igihe kigeze cyo gusubiza Amerika "uruti rw'umugongo" rwayo.

Ariko yavuze ko bagomba gushyira hamwe bakarenga icyo yise politiki y'"ubugugu", y'"agaciro gacye" kandi y'"ubugome" iriho muri iki gihe.

Yagize ati: "Mbwirwa ko nengwa n'inzaduka mu bafite ibitekerezo bigamije impinduka". Yashakaga kuvuga itsinda ririmo kwamamara ry'abo mu ishyaka ry'abademokarate barimo na Alexandria Ocasio-Cortez, umwe mu bagize inteko ishingamategeko y'Amerika.

"Mu mateka yanjye ni jye waharaniye ko habaho impinduka kurusha uwo ari we wese wiyamamariza gutegeka Amerika".

Nuko ahita yikosora, agira ati: "Uwo ari we wese wakwiyamamariza".

'Tugomba kongera kunga iki gihugu kigashyira hamwe'

Ubwo abo barwanashyaka basangiraga na we ifunguro rya nijoro bahagurukaga bagatera hejuru bati, "Iyamamaze Joe, iyamamaze", yasetse nuko ashimangira agira ati, "Ntabwo ari byo nashakaga kuvuga!"

Yakomeje agira ati: "Uwo ari we wese wakwiyamamariza".

Yongeyeho ati: "Kuko reka mbabwire mwa bantu mwe, tugomba kongera kunga iki gihugu kigashyira hamwe".

Bwana Biden, wari wungirije Barack Obama guhera mu mwaka wa 2009 kugera mu mwaka wa 2017, yongeyeho kandi ko amatora ya perezida yo mu mwaka utaha azaba ari yo y'ingenzi cyane kurusha ayandi yose yabaye muri Amerika muri iki kinyejana.

Hakomeje guhwihwiswa ko Bwana Biden ashobora gutangaza ko aziyamamaza muri aya matora.

Aramutse yiyamamaje, yaba yinjiye mu mbaga ikomeje kwiyongera y'abashaka guhatanira gutegeka iki gihugu - abandi 15 bo mu ishyaka ry'abademokarate bamaze gutangaza ko baziyamamaza.

Muri bo harimo ba senateri Elizabeth Warren, Kamala Harris na Bernie Sanders bahatanye na Hillary Clinton mu mwaka wa 2016. Beto O'Rourke wahoze ahagarariye leta ya Texas mu nteko, mu cyumweru gishize na we yiyongereye kuri uru rutonde.