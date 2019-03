Uwufise ububasha kw’isanamu PA Image caption Abari mu myiyerekano basaba ko amasezerano ay'ari yo yose ya Brexit yobanza guca mu yandi matora y'abanyagihugu

Abantu ibihumbi amajana n'amajana bihaye amabarabara mu gisagara ca Londres mu Bwongereza basaba ko haba ayandi matora ku biraba Umuryango w'ibihugu vya Bulaya, mu gihe abashingamateka bariko barondera ingene ikibazo c'ukuva muri uwo muryango corangira.

Abateguye isekeza bise "Put It To The People" ("Gishikirize abanyagihugu") bavuga ko abantu barenga umuliyoni aribo bari muri iyo myiyerekano, aho mu nyuma bakoranira imbere y'inyubakwa y'inama nshigamateka.

Abari muri iyo myiyerekano bafise, amadarapo n'ivyandiko vy'umuryango w'ibihugu vya Bulaya, batera akamo basaba ko amasezerano ay'ari yo yose yerekeye umugambi w'Ubwongereza w'ukwiyonkora ku muryango w'ibihugu vya Bulaya yobanza guca mu yandi matora y'abanyagihugu.

Ku munsi wa kane, abategetsi ba Bulaya barumvikanye gusubira gutanga uwundi mwanya w'ukurindira Ubwongereza ku mugambi wabwo w'ukwiyonkora mu muryango w'ibihugu vya Bulaya.

Muri kino gihe, umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza, Theresa May, ntiyorohewe, aho asabwa gutanga imihoho inyuma y'aho amenyeshereje ko ashobora kudasubiza amasezerano yerekeye Brexit mu nama nshingamateka kugira bagire ayandi matora agira gatatu.

Mu bashikirije amajambo hakaba harimwo Tom Watson, icegera c'uwurongoye umugambwe w'Abakozi, umushikiranganj wa mbere wa Ecosse, Nicola Sturgeon, umukuru w'igisagara ca Londres, Sadiq Khan, umushingamateka yigenga Anna Soubry yahoze ari mu mugambwe w'abadashaka ko ibintu bihinduka, hamwe na Dominic Grieve yahoze ari umushikirizamanza mukuru w'igihugu.

Abari muri iyo myiyerekano babwiwe ko ibiharuro vya mbere vyererekana ko abarenga umuliyoni bayitabiriye, ibiharuro bingana n'ivy'abitabiriye imyiyerekano minini ya mbere muri kino kinjana bise Stop the War (Hagarika Intambara) mu mwaka wa 2003.

Nta makuru yigenga yemeza ivyo biharuro, ariko umunyamakuru wa BBC, Richard Lister, yari yahishikiye amenyesha ko yari imyiyerekano yarimwo "isinzi rinini", kandi ko abantu bari bakiza ku nyubakwa y'inama nshingamateka, inyuma y'amasaha atanu iyo myiyerekano itanguye.

Yavuze ati: " Abateguye iyo myiyerekano bavuga ko bari umuliyoni; biragoye kubihinyuza, ariko yari imyiyerekano ikomeye, yarimwo ivy'ari vyo vyose ibihumbi amajana n'amajana".

Tom Watson wo mu mugambwe w'Abakozi yabwiye iryo sinzi ko amasezerano yateguwe n'umupfasoni May ari "akaga", yaba ku watoye Kuvamwo canke Kugumamwo.

Avuga ko yari amufitiye ubutumwa bukurikira : « Ndashobora gutora ayo masezerano mu gihe woreka abanyagihugu nabo nyene bagatora. Mushikiranganji wa mbere, uwo mugambi warakunaniye, uriko uta igihugu mu kaga, reka abanyagihugu bafate ibintu mu minwe".

Ku ruhande rwiwe, umupfasoni Sturgeon yamenyesheje ko ari "umwanya mwiza" w'ukubuza y'uko haba ukwiyonkora hatabaye amasezerano.

Bamwe mu bari mu myiyerekano

Sophie Latham, w'imyaka 22, afise urupapuro rw'umutsindo mu mategeko avuga ati: " Ndazi ko kuja mu matora agira kabiri itoba ari yo nyishu nziza ya demokarasi kuko kwoba ari ukutubahiriza ayandi matora yigeze kuba. Ariko naje kwerekana akababaro kanje - ndanka amajambo yerekana urwanko ku banyamahanga, amacakubiri y'urukoba n'ukwikumira bikwiragizwa mu bimenyeshamakuru mu gusigura umugambio wa Brexit".

Calypso Latham w'imyaka 19 avuga ati: "Nari nkiri muto cane mu matora aheruka. Uwo mugambi uzogira ingaruka mbi ku bushakashatsi bwanje, naje kugira ngo ndawiyamirize".

Lin Worthy yikorera utwiye nawe ati: " Twaronse inyungu nyinshi cane kuba mu muryango w'Ibihugu vya Bulaya - uburenganzira bw'ugutembera, imishahara ingana, n'ibindi vyinshi. None abana bacu ivyo bazobironka?"

Rob Worthy yikorera utwiwe ati: " Nibwo bwa mbere mu buzima bwanje ku myaka 62 nshoboye kugira ico nshikirije kuko simbona kazoza k'iki gihugu, haba ku bana canke ku buzukuru banje. Ni akajagari nico gituma naje kwerekana aho mpagaze".

Simon Mead nawe ati: " Uwo twubakanye ni Umufaransa, abana banje babiri ni Abongereza bakaba n'Abafaransa. Ivyo bidutera ingorane nyinshi, dukoresha amahera menshi mu kurondera impapuro z'inzira zitandukanye. Tumaze gutakaza abagenzi benshi b'abanyabulaya, abagenzi b'abadagi n'abanya Espagne".

Iyo myiyerekano yateguwe mu gihe iyindi yateguwe n'abashigikiye ko Ubwongereza bwiyonkora ku muryango w'Ibiguhugu vya Bulaya ibandanya, ikaba yatanguriye mu gisagara ca Sunderland haciye indwi imwe.

Hagati aho, urwandiko rwashizwe ku rubuga ngurukanabumenyi rw'Inama nshingamateka rusaba ko umugambi Brexit uhagarikwa rumaze gushigikirwa n'abantu barenga imiliyoni zine bamaze kuruterako igikumu.