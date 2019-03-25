Uburusiya bwohereje indege za gisirikare muri Venezuela

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Indege y'Uburusiya ku cyumweru yafotowe iri ku kibuga cy'indege kiri hafi y'umurwa Caracas wa Venezuela

Indege ebyiri za gisirikare z'Uburusiya ku wa gatandatu zageze ku kibuga cy'indege cy'ingenzi muri Venezuela, amakuru akavuga ko zari zitwaye abasirikare babarirwa mu macumi ndetse n'ibikoresho byinshi.

Ibiro ntaramakuru Sputnik bya leta y'Uburusiya bitangaza ko izo ndege zoherejwe ngo "zuzuze kontaro z'ibya tekinike mu gisirikare".

Javier Mayorca, umunyamakuru wo muri Venezuela, yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter ko yabonye abasirikare bagera hafi ku 100 ndetse na toni 35 z'ibikoresho bya gisirikare biva muri izo ndege.

Ibi bibaye hashize amezi atatu ibi bihugu byombi bikoreye hamwe imyitozo ya gisirikare.

Uburusiya bumaze igihe ari inshuti ya Venezuela, bukaba buha inguzanyo iki gihugu cyo muri Amerika y'epfo ibarirwa muri za miliyari z'amadolari y'Amerika ndetse bugatera inkunga ibikorwa by'ubucukuzi bw'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'igisirikare.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Perezida Vladimir Putin (iburyo) w'Uburusiya na Perezida Nicolás Maduro (ibumoso) wa Venezuela ni inshuti magara

Mu butumwa bwe bwo kuri Twitter, Bwana Mayorca yanditse ko indege nini ya gisirikare y'Uburusiya yo mu bwoko bwa Antonov-124 ndetse n'indege nto ku wa gatandatu zageze ku kibuga cy'indege kiri hafi y'umurwa mukuru Caracas wa Venezuela.

Avuga ko Jenerali Vasily Tonkoshkurov wo mu ngabo z'Uburusiya ari we wari uyoboye abasirikare bavaga muri imwe muri izo ndege.

Ku cyumweru, indege ya gisirikare iriho ibendera ry'Uburusiya yagaragaye ku kibuga cy'indege kiri hafi ya Caracas. Amafoto yo ku mbuga nkoranyambaga nayo asa nk'ayerekana abasirikare b'Uburusiya bateraniye ku kibuga cy'indege.

Uburusiya bwamaganye ibihugu by'amahanga kubera gushyigikira Juan Guaidó, umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Venezuela, witangaje ko ari we perezida w'inzibacyuho wa Venezuela mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2019.

Perezida Nicolás Maduro wa Venezuela ashinja Bwana Guaidó kugerageza kumuhirika ku butegetsi afashijwe na "bagashaka-buhacye bo muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika".

Uburusiya nabwo bwunze mu rya Bwana Maduro, bushinja Bwana Guaidó "kugerageza gufata ubutegetsi mu buryo bunyuranyije n'amategeko" afashijwe n'Amerika ndetse busezeranya ko buzakora "igicyenewe cyose" bugafasha Bwana Maduro.