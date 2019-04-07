Imyaka 25 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda

Uwufise ububasha kw’isanamu @rbarwanda

Kuri uyu munsi wa Mungu igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa kane 2019, niho Abanyarwanda bugurura indwi yahariwe ukwibuka abaguye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994.

Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu barenga ibihumbi 800 - cane cane Abatutsi hamwe n'Abahutu b'ivyiyumviro biri hagati na hagati hamwe n'abandi barwanya iyo Jenoside - bagandaguwe mu kiringo kidashika amezi atatu muri uwo mwaka.

Bitegekanijwe ko ivyo bikorwa bitangura isaha zitatu zo mu gatondo mu masaha yo mu Rwanda mu ducimbiri (imidugudu) twose two mu gihugu.

Bamwe mu bashitsi bitavye ivyo bikorwa ni nka:

Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia, Abiy Ahmed n'umutambukanyi wiwe, Zinash Tayachew;

Uwufise ububasha kw’isanamu @rbarwanda Image caption Abiy Ahmed (iburyo), Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia

Charles Michel, umushikiranganji wa mbere w'Ububiligi;

Uwufise ububasha kw’isanamu @rbarwanda Image caption Charles Michel (iburyo), umushikiranganji wa mbere w'Ububiligi

Mahamadou Issoufou, umukuru w'igihugu ca Niger;

Uwufise ububasha kw’isanamu @rbarwanda Image caption Mahamadou Issoufou (ibubamfu), umukuru w'igihugu ca Niger

Denis Sassou N'guesso, umukuru w'igihugu ca Congo Brazaville;

Uwufise ububasha kw’isanamu @rbarwanda Image caption Denis Sassou N'guesso (ibubamfu), umukuru w'igihugu ca Congo Brazaville;

Ismaïl Omar Guelleh, umukuru w'igihugu ca Djibouti;

Uwufise ububasha kw’isanamu @UrugwiroVillage (Rwanda Presidency) Image caption Ismaïl Omar Guelleh (hagati), umukuru w'igihugu ca Djibouti;

Julie Payette, guverineri mukuru wa Canada.