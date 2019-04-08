Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Pariki y'igihugu ya Kruger National Park yo muri Afurika y'epfo ibamo intare zirenga 2000

Ucyekwaho kuba rushimusi w'inyamaswa z'inkura yahonyowe n'inzovu nuko aribwa n'itsinda ry'intare muri pariki y'igihugu yo muri Afurika y'epfo izwi nka Kruger National Park.

Barushimusi babwiye umuryango wa nyakwigendera ko uwo mugabo yishwe n'inzovu ku wa kabiri w'icyumweru gishize. Nuko benewabo na nyakwigendera babibwira umurinzi wa pariki.

Gushakisha umurambo we ntacyo byagezeho, ariko ku wa kane w'icyumweru gishize haje gutahurwa igikanka cy'umuntu ndetse n'ipantalo.

Umuyobozi mukuru wa pariki yihanganishije abo mu muryango wa nyakwigendera.

Yagize ati: "Kwinjira muri pariki ya Kruger National Park mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ugenda n'amaguru, ntabwo ari ikintu kirimo gushyira mu gaciro. Ni ikintu cyateza ibyago byinshi kandi ibi byabaye ni ikimenyetso cy'ibyo".

Iyi pariki isanzwe ifite ikibazo cya barushimusi. Kandi amahembe y'inkura aracyafite isoko rinini mu bihugu bimwe byo ku mugabane w'Aziya.

Ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, abategetsi bo muri Hong Kong bafashe amahembe y'inkura - ya mbere menshi cyane mu yo bashoboye gufata mu myaka itanu ishize - afite agaciro ka miliyoni zirenga ebyiri z'amadolari y'Amerika.