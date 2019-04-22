Imyigaragambyo muri Alijeriya: Polisi 'yafunze abaherwe b'abacuruzi'
Abavandimwe bane b'abaherwe bakorana bya hafi na Abdelaziz Bouteflika wahiritswe ku butegetsi bafunzwe na polisi nk'uko bivugwa na televiziyo ya leta.
Televiziyo ya leta muri Aljeriya iravuga ko abahewe bane b'abavandimwe batawe muri yombi mu rwego rw'iperereza ryo kurwanya ibyaha bya ruswa.
Muri iyo nkuru kandi, baranavuga ko umugabo ukize kurusha abandi muri Aljeriya, Issad Rebrad, yari yatawe muri yombi.
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Ariko yaje kwandika ubutumwa bugufi ku rubuga nkoanyambaga ahakana ayo makuru avuga ko yari yagiye kuri polisi kuganira ku mushinga wahagaritswe.
Aba bavandimwe bazwi nka Kouninerf, bivugwa ko bafunzwe, bayobora ikigo cy'ubucuruzi cyatangijwe na se ubabyara mu myaka ya za 1970.
Bivugwa ko bakorana bya hafi na perezida Abdelaziz Bouteflika, weguye ku butegetsi muri uku kwezi nyuma y'imyigaragambyo ikaze.