Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Perezida Trump yasezeranyije "kudaha na rimwe ubusugire bw'Amerika uwo ari we wese"

Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika yavuze ko azakura iki gihugu mu masezerano mpuzamahanga ajyanye n'icuruzwa ry'intwaro (Arms Trade Treaty).

Aya masezerano - ahuriweho n'ibihugu 130 - yashyizweho umukono mu mwaka wa 2013 n'uwo yasimbuye Barack Obama, agamije gushyira gahunda mu bucuruzi bw'intwaro hagati y'ibihugu.

Ishyirahamwe ry'Amerika rijyanye no gutunga intwaro rivuga ko ayo masezerano ari ukugenzura gutunga imbunda ku isi, kandi ko abangamiye uburenganzira bwo gutunga imbunda bukubiye mu itegekonshinga ry'iki gihugu.

Ubwo yavugiraga mu nama ngarukamwaka y'iri shyirahamwe yaberaga i Indianapolis ejo ku wa gatanu, Bwana Trump yavuze ko azasaba sena y'Amerika kutemeza ayo masezerano.

Amerika ni cyo gihugu cya mbere ku isi kigurisha intwaro nyinshi mu mahanga. Ikigero cy'intwaro igurisha mu mahanga kirutaho 58 ku ijana (58%) icy'intwaro zigurishwa n'Uburusiya buri ku mwanya wa kabiri ku isi mu kugurisha intwaro nyinshi.

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Bwana Trump yagejeje iryo jambo ku bantu babarirwa mu bihumbi bo mu ishyirahamwe riharanira gutunga imbunda muri Amerika

Bwana Trump yagize ati: "Turibuze gukuraho umukono wacu". Yongeyeho ko umuryango w'abibumbye, ONU, vuba aha uzamenyeshwa ko Amerika yikuye muri ayo masezerano.

Itangazo ryasohowe n'ibiro bye bya White House nyuma y'ijambo rye, rivuga ko aya "masezerano ananirwa gucyemura by'ukuri guhererekanya intwaro bitagize icyo byitayeho" kuko ibindi bihugu biri mu bya mbere mu gucuruza intwaro ku isi - birimo Uburusiya n'Ubushinwa - bitayashyizeho umukono.

Tambuka Twitter ubutumwa bwa @WhiteHouse “Under my Administration, we will never surrender American sovereignty to anyone. We will never allow foreign bureaucrats to trample on your Second Amendment freedoms. And that is why my Administration will never ratify the UN Arms Trade Treaty.” pic.twitter.com/j1xnuUdX1x — The White House (@WhiteHouse) 2019 Mata 26

Abategetsi ba ONU babwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko mbere ONU itari izi ko Bwana Trump afite gahunda yo gukura Amerika muri uwo muryango mpuzamahanga w'ubucuruzi bw'intwaro.

Imiryango itandukanye iharanira uburenganzira bwa muntu yagamaganye ibyavuzwe na Bwana Trump.