Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Daphne Caruana Galizia yatangaza amakuru avuga ku bivugwa ko ari ruswa yamunze abategetsi, iwabo mu birwa bya Malta ku mugabane w'Uburayi (iyi foto ye ni iyo mu bubiko yo mu mwaka wa 2011)

Buri uko amezi macye ashize, ngomba kwicara mu cyumba ndi kumwe n'umuntu ukora iperereza ku iyicwa rya mama wanjye. Umuryango wacu wahuye na we bwa mbere mu myaka itandatu ishize, ubwo yazaga iwacu aje guta muri yombi mama wanjye.

Icyo gihe, mama yari yatangaje inkuru ku rubuga rwa interineti itera ubuse (inenga ariko mu buryo bwo gutebya) umukandida wiyamamazaga ku mwanya wa minisitiri w'intebe ku munsi nyirizina w'amatora, nuko umwe mu bamushyigikiye atanga ikirego kuri polisi.

Nuko uyu mupolisi yoherezwa iwacu mu gicuku afite n'impapuro ziriho umukono zimwemerera guta muri yombi mama, mu gishobora kwitwa gusa ko ari uko yavuze bitemewe n'amategeko.

Nakoreraga mu kindi gice cy'isi, nuko abantu bakomeza kunyoherereza videwo imugaragaza arekurwa na polisi ava ku biro byayo saa saba n'igice, yambaye ishati ya data.

Hashize amasaha macye, yahise asubira ku rubuga rwa interineti akomeza kwandika, avuga kuri iri hohoterwa, akanyuzamo agatera ubuse minisitiri w'intebe mushya no kudatuza kwe muri we, ndetse na we (mama) agatebya ku kuntu asa.

Yanditse agira ati:

"Ndiseguye ku kuba njagaraye, ariko iyo itsinda ry'abicanyi baje iwawe nijoro kuguta muri yombi... gusokoza umusatsi wawe, kwishyiraho agapuderi no kwimeza neza kundi no gushaka imyenda ijyanye yo kwambara, ni ibintu biba biri kure mu bitekerezo byawe".

None ubu, uwo mupolisi wataye muri yombi mama muri iryo joro, ni we uyoboye iperereza ku iyicwa rye.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Matthew akiri umwana ari kumwe na mama we Daphne

Ku munsi yishweho, mama Daphne Caruana Galizia yari atwaye imodoka yerekeza kuri banki ngo asabe kongera gusubizwa konti ye, yari yarafatiriwe bisabwe n'umuminisitiri wo muri leta.

Ni bwo yari acyuzuza imyaka 53 y'amavuko, ndetse akaba yari yujuje imyaka 30 akora umwuga w'itangazamakuru.

Nuko inusu y'ibiturika yari yashyizwe munsi y'intebe yicayeho iturikirizwa kure.

Abashyigikiye leta bishimiye ku mugaragaro iyicwa rye, binyibutsa abishimiye iyicwa arashwe rya Hrant Dink, umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru gitangaza amakuru mu rurimi rwo muri Turukiya n'urwo muri Armeniya.

Abandi baca amarenga ko nari narateguye kwiyica, cyangwa ko mama yari yarishimiye gushyira ubuzima bwe mu kaga - amagambo atari ukuri amwe neza neza n'ayakomeje kuvugwa ubwo umunyamakuru w'Umunyamerika James Foley yashimutwaga akaza kwicwa aciwe umutwe muri Syria.

Iyicwa rya Daphne Caruana Galizia

Mu kwezi kwa cumi muri 2017: Daphne Caruana Galizia, umunyamakuru ukora inkuru zicukumbuye, yiswe n'igisasu giteze mu modoka

Minisitiri w'intebe Joseph Muscat avuga ko iyicwa rye ari "igikorwa cya kinyamaswa". Umuryango wa nyakwigendera ukumira abategetsi bo muri leta ya Malta kwitabira umuhango wo kumushyingura

Mu kwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka wa 2017: Abagabo batatu batawe muri yombi ndetse abashinjacyaha bakora iperereza ku kuba bishoboka ko abicanyi baguriwe barakoreshejwe mu kumwica

Mu kwezi kwa karindwi mu mwaka ushize wa 2018: Iperereza ryashyizweho na leta ya Malta rikayoborwa n'umucamanza ryagize umwere minisitiri w'intebe n'umugore ku birego bya ruswa byatangazwaga na Daphne Caruana Galizia

Mu kwezi kwa munani mu mwaka ushize wa 2018: Umuryango wa Daphne Caruana Galizia wasabye iperereza ryo kugaragaza niba leta ya Malta yarashoboraga gukumira ko yicwa.

Kuki ari ingenzi kuzirikana uku kwicwa?

Umuvandimwe wanjye, ubwo twari tukiri mu cyunamo cy'umubyeyi wacu, yabwiye abahagarariye ibihugu by'i Burayi ati:

"Gutangaza mu bwisanzure ibyabaye ndetse no gutanga ibitekerezo mu bwisanzure, akazi k'abanyamkuru, bituma habaho imiryango migari y'abantu ishyira mu gaciro kurushaho kandi yisanzuye kurushaho".

"Bituma habaho imiryango migari ikungahaye kurushaho kandi ikomeza umutsi kurushaho: mu yandi magambo, imiryango migari iteye ishema ryo kuyibamo".

Nyuma y'iyicwa rya mama wacu, urumuri rwacu rwonyine rwabaye ubutumwa bwinshi bwo kudufata mu mugongo, ukwicuza n'agahinda bituruka mu bantu b'ibyiciro bitandukanye.

Byarantunguye binyibutsa ikintu inshuti yanjye yigeze kumbwira iti: "Abantu beza bari ahantu hose; icyo usabwa gukora ni ukubashaka".

Ugushaka kuba mu muryango mugari urimo ubwisanzure, aho abantu bose bareshya imbere y'amategeko ndetse aho uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa, ni ikintu gihuriweho ku isi. Ariko cyo kimwe n'ukundi gushaka gutandukanye, bihora bihindagurika.

Akenshi twisanga igihe cyatujyanye, tukaba ari bwo tubona ko abantu bacye babi, kimwe n'indwara iri mu bantu, bazakomeza iteka kutubamo, bakaba baratuganje.

Umukoro abavandimwe banjye, jyewe na data twese twihaye kuva mama yakwicwa, uraremereye: ubutabera kuri we, ubutabera ku nkuru zicukumbuye ze, ndetse no gutuma ibintu nk'ibi byamubayeho bitongera kubaho ukundi.

Ubu ibindi byo tubifitiye igihe gito.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Matthew (ibumoso) n'umuvandimwe we Paul bahindutse impirimbanyi ziharanira ubutabera bwa mama wabo wishwe

Mu muryango wacu, rimwe na rimwe tuvugana ku kuntu dufite ukwihanga gucye ku bandi batabyitayeho, cyane cyane abari ku butegetsi.

Biratugora cyane kuba tutanenga ugutseta ibirenge kwabo n'ubunebwe bwabo.

Abana b'umunyamakuru Ugur Mumcu wo muri Turukiya ukora inkuru zicukumbuye bambwiye ko nyuma yaho se yiciwe n'igisasu cyo mu modoka, umukuru wa polisi yabiseguyeho ku kunanirwa gukora iperereza agira ati:

"Nta kintu na kimwe dushobora kubikoraho, hari urukuta rw'amatafari imbere yacu".

Mama wabo yasubije uwo mukuru wa polisi muri aya magambo: "Rero kuraho itafari rimwe, hanyuma ukurikizeho irindi tafari, kugeza urukuta rwose urukuyeho".

Ibyo ni byo dukomeje gukora kuva mama wacu yakwicwa.

Ihame nagenderagaho mu buzima mu ntangiriro, kwari ugukora ukodushoboye kose uko byagenda kose. Ubu nsigaye ntekereza ko intambwe duteye iyo ari yo yose na yo ari ingenzi cyo kimwe n'intego zacu.

Turi guharanira ko habaho impinduka mu muco no gutuma hubahwa kurushaho ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, tukabikora tubinyujije gusa mu gutuma leta ikora inshingano zayo no gutanga ubutabera.

Twisunze abandi bari kurandura indwara yo "kutagira ubwisanzure" no kwigisha isi kubaha bushya uburenganzira bwa muntu, mu gihe tukibiharanira.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Abigaragambya basaba ubutabera nyuma y'iyicwa ry'umunyamakuru Daphne Caruana Galizia wo muri Malta

Iminsi itanu mbere yuko yicirwa hanze y'iwe muri Maldives mu mwaka wa 2017, umunyamakuru Yameen Rasheed yaratubwiye ati: "Ubwisanzure butangirira ku bwisanzure mu bitekerezo".

"Hatariho ubwo bwisanzure bw'ibanze bwo mu mutwe, ubundi bwisanzure bwakumarira iki?"

Cyo kimwe n'iyicwa rya mama wanjye, iyicwa rye ryagaragaje ko nta cyubahiro ubwo bwisanzure bufitiwe mu bihugu byacu.

Ntabwo ari twe gusa, twe abasigaye, tugomba gukomeza urwo rugamba rwo guharanira ubwisanzure: abagize umuryango, abakobwa b'inshuti za banyakwigendera, abahungu b'inshuti za ba nyakwigendera ndetse n'ab'abanyamakuru bafunzwe.

Iyi nshingano ikomeye yabaye iyacu, ariko ntabwo dushobora kuyikomeza twenyine. Ducyeneye abantu bafite ubushake bo ku isi hose ngo badutere ingabo mu bitugu.

Umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru

Umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru washyizweho n'umuryango w'abibumye, ONU, mu mwaka wa 1993, ukaba wizihizwa ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatanu buri mwaka

Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni itangazamakuru n'amatora mu gihe cy'iyobya mu makuru

Intego y'umunsi mpuzamahanga w'itangazamakuru ni ukwishimira, guharanira no gusuzuma uko ubwisanzure bw'itangazamakuru buhagaze ku isi no kwibuka abanyamakuru bishwe bazira umwuga wabo

Mu mwaka ushize wa 2018, abanyamakuru 95 n'abakora mu itangazamaku bapfiriye mu bwicanyi bwagambiriwe, mu bitero by'ibisasu cyangwa bakubiwe mu kurasana kw'impande zihanganye, nkuko bitangazwa n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru ku isi

Ndabizi ko hari abandi nkatwe. Jamal Khashoggi, umunyamakuru wandikaga inkuru z'ibitekerezo bwite wo muri Arabie Saoudite, yakundwaga n'abantu bo mu bice bitandukanye by'isi.

Umuntu umwe gusa ni we wamwangaga bikomeye byo kumwicisha.

Muri ubu bwicanyi bwose, burimo n'iyicwa rya mama, hari ibimenyetso bicye cyangwa nta n'ibihari byuko leta hari icyo iri gukora gifatika ngo itume ababukoze bacirwa urubanza.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Umunyamakuru Jamal Khashoggi wo muri Arabie Saoudite yishwe mu kwezi kwa cumi mu mwaka ushize wa 2018

Rero, twatangiriye ku gukuraho itafari rya mbere: gusaba ko leta ya Malta ikora iperereza ngo yibonere ubwayo ibyo yakoze nabi mu gukumira ko umunyamakuru wayo ukomeye yicwa.

Nuko nyuma yaho, dukomereze ku rindi tafari.

Buri munsi, mba nifuza ko mama atari kuba yarakoze uku kwitanga abikorera igihugu cye, nkifuza kuba nari kuba nkimubona ari muzima.

Ariko nkuko umunyamakuru Khadija Ismayilova wo muri Azerbaijani wigeze gufungwa mu cyo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yavuze ko ari igikorwa "giteye isoni n'uburakari" yabivuze:

"Niba koko dukunda, dushaka ko abo dukunda baba abo bari bo by'ukuri. Kandi ni uko Daphne yari ameze - indwanyi n'intwari".

Ikintu mama atazigera amenya na rimwe, ni uko urupfu rwe rwateye akanyabugabo k'ibikorwa by'ubutwari abandi bantu babarirwa mu bihumbi, haba muri Malta n'ahandi.

Kandi ntekereza ko buri kimwe muri ibi bikorwa by'ubutwari, mu buryo bumwe cyangwa ubundi, byarinze abandi banyamakuru b'abanyamurava ntibagerweho n'ibyo mama yahuye nabyo.

Ibijyanye n'iyi nkuru

Matthew Caruana Galizia wanditse iyi nkuru y'igitekerezo, ni umunyamakuru ukora inkuru zicukumbuye akaba ari n'umuhungu w'umunyamakuru Daphne Caruana Galizia, wishwe n'igisasu giteze mu modoka mu kwezi kwa cumi mu mwaka wa 2017. Ushobora kumukurikira kuri Twitter hano.