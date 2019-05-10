Uwufise ububasha kw’isanamu IPP Image caption Reginald Mengi yaguye i Dubai aho yariho yivuriza ku itariki 02 z'uku kwezi

Ibihumbi byinshi by'abantu muri Tanzania bitabiriye umuhango wo gushyingura Reginald Mengi umuherwe wari uzwi cyane mu ishoramari muri iki gihugu witabye Imana mu cyumweru gishize.

Bwana Mengi ni umugabo wahinduye ubuzima bw'abantu benshi akoresheje ishoramari nk'uko byavuzwe mu buhamya bunyuranye mu mihango yo kumushyingura kuri uyu wa kane.

Kubera ubwinshi bw'abaje kumuherekeza Polisi yafunze imihanda yerekezaga aho imihango yaberaga.

Minisitiri w'Intebe wa Tanzania Kassim Majaliwa n'umuyobozi w'Inteko Ishinga amategeko Job Ndugai bari mu banyacyubahiro benshi baje gusezeraho uyu mugabo.

Yaguye i Dubai aho yariho yivuriza ku itariki 02 z'uku kwezi, umurambo we wagaruwe muri Tanzania kuwa kabiri wakirwa n'abantu ibihumbi byinshi bagendaga bawushagaye ku mihanda bamuririra.

Nyuma yo kumushyingura, umwana we mukuru Abdiel Mengi, niwe wavuze mu izina ry'umuryango, avuga ko se ntako atagize mu buzima bwe ngo afashe abandi.

Ati "Urukundo mwatweretse n'ubuhamya mwatanze ni ikimenyetso ko igihe cye n'ingufu ze yashyize mu bantu bitapfuye ubusa".

Uyu mugabo usize abana bane n'umugore, yashimiwe cyane umuhate mu kurwanya ubukene akoresheje ishoramari no guhindura ubuzima bw'abantu benshi.

Yavukiye mu muryango ukennye cyane uri mu gace kari munsi y'umusozi wa Kilimanjaro mu 1942, yiga amashuri bitamworoheye nyuma atangira ishoramari.

Yahereye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro nyuma mu bucuruzi buranguza biciye muri IPP Limited inafite ibitangazamakuru byinshi muri Tanzania.

Mu 2014 igitangazamakuru cyandika iby'imari n'ubukungu Forbes cyatangaje ko imari ya Reginald Mengi igera kuri miliyoni 560 z'amadorari ya Amerika.