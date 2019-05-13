Umukuru w'ishyaka ritaremererwa gukorera ahabona mu Rwanda, FDU-Inkingi, yabwiye BBC ko atatawe muri yombi kandi ko ata mutwe urwanya ubutegetsi arimo arashinga.

Guhera mu mpera z'icyumweru gishize kugeza uyu munsi, bimwe mu binyamakuru byo mu Rwanda n'imbuga nkoranyambaga, byanditse amakuru avuga ko Victoire Ingabire ku wa gatandatu yafatiwe mu nama itemewe n'amategeko.

Ngo iyo nama yari igamije gushinga umutwe w'iterabwoba, hari ndetse n'ibitangazamakuru byavuze ko yatawe muri yombi.

Mu kugerageza gushakisha ukuri, Jacques Niyitegeka wa BBC yahamagaye Ingabire, igihe yari ari mu rukiko i Nyanza aho yakurikiranaga urubanza rw'abarwanshyaka b'ibishyaka rye.

Ingabire yavuze ko ari ibinyoma bigamije kumuharabika, avuga ko agiye kwiyambaza ubucamanza bumurenganure. Yatangiye asobanurira BBC iby'iyo nama y'i Kirehe, mu kiganiro ushobora kumva aho hejuru.