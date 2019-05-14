Abanyamakuru muri Uganda bararega urwego rubagenzura

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP

Abanyamakuru bo muri bigo 13 by'itangazamakuru muri Uganda bahagaritswe n'urwego rwa leta rubagenzura, ku munsi w'ejo ku wa gatatu biteganyijwe ko bageza uru rwego mu nkiko.

Uru rwego rwitwa Uganda Communication Commission (UCC), mu kwezi gushize kwa kane rwategetse ibyo bitangazamakuru guhana no guhagarika bamwe mu bakozi bakoze inkuru z'ibikorwa bya Bobi Wine, umunyamuziki akaba n'umudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi.

Abahagaritswe ubu biyemeje kuregera inkiko, mu rubanza rubonwa nk'ikizamini ku bwisanzure bw'itangazamakuru muri Uganda.

Bamwe mu bari bahagaritswe bagaruwe mu kazi by'agateganyo, mu gihe hategerejwe umwanzuro w'urukiko kuri iki kirego.

Ishyirahamwe ry'abanyamakuru muri Uganda ryifuza ko urukiko rwambura ububasha ruriya rwego rwa leta bwo guhagarika abanyamakuru.

Iri shyirahamwe risaba urukiko kandi ko ruriya rwego rudahabwa uburenganzira bwo guhabwa amakuru yatangajwe ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa kane uyu mwaka nkuko rwabisabye.

Ibyo UCC yakoze ku bitangazamakuru muri iyi minsi, byatumye ubutegetsi bwa Uganda bwongera gushinjwa guhohotera abantu bose babunenze - ikirego leta ihakana.

Ba nyir'ibitangazamakuru bashinja uru rwego rwa leta gushishikariza abaturage gukurikira amakuru y'ibitangazamakuru mpuzamahanga nka BBC, Al Jazeera na CNN aho gukurikira iby'iwabo.