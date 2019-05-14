Uwahoze ari umurongozi mu mugambwe NRM uri ku butegetsi muri Uganda yakatiwe imyaka 8
Sentare muri Uganda yakatiye igipfungo c'imyaka umunani uwahoze ari umurongozi mu mugambwe uri ku butegetsi ku caha co gutunga ibirwanisho hamwe n'amasasu ata ruhusha.
Abdullah Kitatta yaramaze imyaka myinshi ari umunyepolitike akomeye ku murwa mukuru Kampala, aho yari arongoye ishirahamwe ry'abatwara taxi moto.
Iryo shirahamwe ryari rizwi kw'izina rya BodaBoda 2010, ryafatwa nk'umugwi umeze nk'igipolisi kitemewe ukaza urakubita abatavuga rumwe na leta bari mu myiyerekano, harimwo n'abana.
Ariko mu mwaka uheze Bwana Kitatta yaragirijwe ivyaha bijanye no guhohotera ikiremwa muntu.
- Uganda yabujije ibimenyeshamakuru gukurikirana imyiyerekano
- Bobi Wine ahamagarira abanyagihugu kuja mu myiyerekano bakiyamiriza igipolisi ca Uganda
- Perezida Museveni wa Uganda yemerewe kwiyamamaza na nyuma y'imyaka 75 y'amavuko
Igihe yafatwa, bamusanganye inkoho ikoranywe inzahabu, inkoho ntoyi ya masitori hamwe n'inkoho irasa yungikanya (sub-machine gun mu congereza).
Uwunganira mu mategeko bwa Kitatta yavuze ko uwo ahagarariye azokwunguruza kuri ico gipfungo yakatiwe ngo kuko hari ibikorwa vyinshi yakoreye leta.