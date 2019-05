Callixte Nsabimana 'Sankara' yerekanywe, ngo yahisemo kutavuga

Uwufise ububasha kw’isanamu BBC Gahuza Image caption Major Callixte Nsabimana uzwi nka Sankara wari umuvugizi w'umutwe wa FLN

Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rwagaragaje Maj. Callixte Nsabimana uzwi nka Sankara wari umuvugizi w'umutwe wa FLN urwanya Leta y'u Rwanda uherutse gufatirwa mu birwa bya Comores. Buvuga ko yahisemo kutagira icyo abwira abanyamakuru.

Umuvugizi w'ubugenzacyaha yatangaje ko Bwana Nsabimana aregwa ibyaha by'iterabwoba ku nyungu za politiki, irema ry'umutwe w'ingabo zitemewe, gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba n'ibindi. Ko bitarenze uyu munsi agezwa mu bushinjacyaha.

Abanyamakuru bamubajije impamvu yatinze kugaragazwa, maze asubiza ko ibyaha by'iterabwoba bifite uburyo bikurikiranwa, ko ari yo mpamvu bifite itegeko ryihariye.

Iri tegeko ngo riha uburenganzira umugenzacyaha kutarenza iminsi 15, ishobora kongerwa ntirenge 90, ategura inyandiko-mvugo y'uregwa yo guha ubushinjacyaha.

Umunyamakuru wa BBC Jean Claude Mwambutsa uri i Kigali avuga ko Sankara yerekanywe mu gihe cy'iminota micye cyane, ko yagaragaraga nk'ufite imbaraga z'umubiri kandi anyuzamo akamwenyura.

Umwuganizi we mu mategeko Moïse Nkundabarashi yavuze ko umukiriya we afunzwe mu buryo bukurikije amategeko kandi uyu munsi yahisemo kutavuga.

Uwufise ububasha kw’isanamu BBC Gahuza

Umuvugizi w'ubugenzacyaha Modeste Mbabazi yabwiye abanyamakuru ko uko Sankara yafashwe n'aho yafatiwe bigikorwaho n'ubugenzacyaha bikazamenyekana mu rubanza rwe.

Gusa yemeje ko yafashwe ku itariki ya 13 y'ukwezi gushize kwa kane. Yemeje na we ko uregwa ari we wahisemo kutagira icyo avuga hakavuga umwunganizi we.

Ifatwa n'ihererekanywa rye ryagizwe ibanga

Mu kwezi gushize kwa kane, umwe mu banyamakuru bigenga wo mu birwa bya Comores yatangarije BBC ko Sankara yafatiweyo agahabwa abategetsi b'u Rwanda ku itariki ya 13 y'ukwezi gushize kwa kane.

Abategetsi b'impande zombi banze kugira icyo batangariza BBC kuri aya makuru.

Ku itariki ya 30 y'ukwezi gushize ni bwo Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yatangarije abanyamakuru ko Major Callixte Sankara "bamufite" kandi azashyikirizwa ubucamanza vuba.

Uwufise ububasha kw’isanamu BBC Gahuza

Mu kwezi kwa gatatu, Major Sankara yatangarije BBC ko umutwe avugira umaze amezi 11 mu ishyamba rya Nyungwe urwana n'abasirikare b'u Rwanda mu turere twegereye iri shyamba.

Sankara wahoze akora ibikorwa by'ubucuruzi mu Rwanda, ahagana mu mwaka wa 2010 yagiye muri Afurika y'Epfo yifatanya n'abo mu ishyaka RNC naryo rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Gusa yaje kurivamo.

Yashinjaga ubutegetsi bw'u Rwanda kwibasira abatavuga rumwe nabwo, gutanga amahirwe bushingiye ku moko, kudaha ubwisanzure Abanyarwanda no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu - ibirego u Rwanda rwakomeje guhakana.

Mu cyumweru gishize, umukuru w'ishyaka MRCD rifite umutwe w'inyeshyamba wa FLN yatangarije BBC ko "bataciwe intege" n'ifatwa rya Sankara.