Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko umusirikare wo mu gihugu ca Nigeria ari mu ngabo zagiye kugarukana amahoro muri Mali yishwe, uwundi nawe arakomereka mu gitero cagizwe n'abitwaje ibirwanisho bataramenyekana, mu karere ka Timbuktu kari mu buraruko bwa Mali.

Ikindi gitero cabereye mu karere ka Tessalit cakomerekeje abasirikare batatu bakomoka mu gihugu ca Tchad.

Umunyamabanga mukuru wa ONU, António Guterres, ariyamiriza ivyo bitero, akamenyesha kandi ko "ababajwe cane" n'uyo musirikare yitavye Imana.

Asaba abategetsi ba Mali guhagarika abakoze ico gitero, bakabashengeza mu butungane.

Amenyesha ko ibitero bikorwa ku ngabo z'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ziri mu gikorwa co kugarukana amahoro "bishobora gufatwa nk'ivyaha vy'agahomerabunwa".

Hafi abasirikare 200 bagiye mu gikorwa co kugarukana amahoro muri ico gihugu baramaze kwicwa kuva ico gikorwa gitanguye mu mwaka wa 2013, kikaba kibaye ica mbere hapfuyemwo abasirikare benshi kw'isi.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Igikorwa co kugarukana amahoro muri Mali catanguye mu mwaka wa 2013

Inyuma y'aho uduce tutari duke twigaruriwe n'abanwanyi bagendera ku vyiyumviro bikaze vya ki isilamu mu buraruko bwa Mali mu mwaka wa 2012, barasubijwe inyuma mu gitero ca gisirikare cari kirongowe n'Ubufaransa.

Ariko hari uduce tumwe tumwe tuciganziwe n'abo barwanyi.