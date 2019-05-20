Ibyo wamenya ku matora muri Malawi, aho Perezida na Visi-Perezida bahatanye

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Perezida Peter Mutharika (iburyo) ari guhatana bikomeye na Lazarus Chakwera (ibumoso) na Saulos Chilima (uri hagati)

Abaturage basaga miliyoni zirindwi ku munsi w'ejo ku wa kabiri barabyukira mu matora ya Perezida wa Malawi.

Ni amatora batazi neza uzayatsinda - ibintu bitari bisanzwe mu mateka y'iki gihugu.

1. Visi-Perezida ahanganye na Perezida

Muramukazi wa Perezida Peter Mutharika yavuze ko uyu mugabo w'imyaka 78 atagifite intege akwiye guharira Visi-Perezida we Saulos Chilima w'imyaka 46, byateje intugunda mu ishyaka ryabo ricikamo kabiri.

Bigera aho Saulos Chilima ashinga ishyaka rye UTM nawe yiyamamariza gufata ubutegetsi ariko anakomeje kuba visi perezida.

Callista Mutharika, muramukazi wa Perezida Peter Mutharika akaba umupfakazi wa Bingu wa Mutharika wayoboye Malawi, ubu na we ari kwamamaza Chilima, ariko anifuza kuba Perezida w'inteko uyu yamamaza natsinda.

Chilima ari kwigarurira urubyiruko rwinshi rwugarijwe n'ubushomeri, arwizeza impinduka rwifuza no guhanga imirimo miliyoni imwe muri manda ya mbere.

Urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18 na 34 y'amavuko, rugize 54% y'abazatora.

2. Byabaye ngombwa ko umugore wa Chilima yinjira muri 'rap'

Mary, umugore wa Saulos Chilima, kugira ngo yigarurire imitima y'urubyiruko ku bw'umugabo we, yinjiye mu muziki wa "rap".

Muri videwo y'indirimbo yasohoye, araceza akanasukiranya amagambo yiganjemo akoreshwa cyane n'urubyiruko arimo yamamaza umugabo we.

Abakandida barindwi ni bo bahatanye, ariko batatu ni bo bashobora gutsinda. Abo ni:

Peter Mutharika - Usanzwe ari perezida ushaka manda ya kabiri.

Lazarus Chakwera - Wo mu ishyaka "Malawi Congress Party" ushaka kugarura iri shyaka ryahoze ku butegetsi.

Saulos Chilima - w'ishyaka "UTM Party" - akaba na Visi-Perezida uhanganye na Perezida uriho kuri ubu.

3. Nta mugore uri mu bakandida

Abagore bagize 56% y'abagomba gutora, ariko nta mukandida w'umugore urimo. Joyce Banda wahoze ayobora Malawi yavanyemo kandidatire ye ngo ashyigikire Lazarus Chakwera.

4. Ishyaka ryaharaniye ubwigenge riragerageza kugaruka

Ishyaka Malawi Congress Party rya Hastings Banda ryaharaniye rinageza Malawi ku bwigenge mu mwaka wa 196. Mu matora ya mbere ahuriwemo n'amashyaka menshi mu mwaka wa 1994, ryavanywe ku butegetsi.

Umukandida waryo Lazarus Chakwera mu matora ya 2014 yabaye uwa kabiri, none nyuma y'imyaka 25 iri shyaka rirasha kugaruka ku butegetsi. Ubu ryizeye cyane inkunga ryatewe na Joyce Banda n'ishyaka rye People's Party ribari inyuma.

5. Perezida arahakana ibivugwa ko yapfuye

Icyumweru kimwe mbere y'amatora mu gihugu, hakwiriye amakuru ko Perezida Mutharika arembye cyane cyangwa yapfuye, birushaho gukwira kubera itangazo ry'ibiro bye rihagarika bimwe mu bikorwa byo kwiyamamaza yari afite kubera "impamvu zihutirwa".

Indege y'indembe yo muri Afurika y'Epfo yagaragaye ku kibuga cy'indege gikuru mu gihugu igakwira hose ku mbuga nkoranyambaga, yarushijeho gukwiza ayo makuru.

Hashize iminsi ibiri, Perezida Mutharika yagiye kwiyamamaza anenga cyane abamurwanya gukwiza ibyo bihuha.

Yagize ati: "Murabona koko narapfuye?"

Mu matora ya 2014, Mutharika yatsinze agize amajwi 36%, ubu arahabwa amahirwe kuko abatavuga rumwe na we na bo badashyize hamwe.

6. Iyicwa rya ba nyamweru

Ikindi kibazo cyagarutsweho cyane mu bikorwa byo kwiyamamaza, ni ibitero byagiye bigabwa kuri ba nyamweru.

Hari impungenge mu ishyaka Democratic Progressive Party riri ku butegetsi ko iki kibazo gishobora guhindanya isura yaryo.

Icyegeranyo cy'umuryngo w'abibumbye kivuga ko ubwicanyi bwibasira ba nyamweru bwiyongera mu bihe by'amatora, "kubera imyemerere itari ukuri ko ibice by'imibiri yabo bishobora gutera ishaba".

Amashyaka atavuga rumwe n'iriri ku butegetsi avuga ko ubutegetsi bwa Bwana Mutharika butakoze ibihagije mu guhagarika ibitero bibibasira. Perezida ahakana ibyo birego, ndetse yashyizeho akanama ko gukora iperereza kuri ubwo bwicanyi.