Bangladesh yahagaritse uburobyi iminsi 65 ngo irengere amafi

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Ibihumbi n'ibihumbi by'abarobyi binubiye iki cyemezo, bavuga ko nta handi bafite bazavana imibereho muri iyo minsi yose

Leta ya Bangladesh yahagaritse ibikorwa by'uburobyi mu gihugu hose mu gihe cy'iminsi 65 kugira ngo bongere amafi yagabanutse cyane mu gihugu.

Abarobyi bo bavuga ko aka icyo cyemezo ari akaga kuri bo.

Leta y'iki gihugu ivuga ko guhera ku munsi w'ejo ku wa mbere, abashinzwe kurinda inkengero z'amazi n'ibiyaga batangiye gushyira mu bikorwa iki cyemezo.

Ibihumbi n'ibihumbi by'abarobyi binubiye iki cyemezo, bavuga ko nta handi bafite bazavana imibereho muri iyo minsi yose.

Iki cyemezo cyahereye ku itariki ya 20 y'uku kwezi kwa gatanu, kigeze ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka.

Abategetsi muri iki gihugu bavuga ko hatabayeho kurengera amafi yacika.

Bangladesh isanganywe umuhigo mu kurengera ibidukikije, mu mwaka wa 2002 ikaba yarabaye igihugu cya mbere ku isi cyaciye ikora, ikoreshwa n'icuruzwa ry'amashashi atabora.

Ikinyamakuru Dhaka Tribune cyo muri Bangladesh cyasubiyemo amagambo ya Ashraf Ali Khan Khasru, Minisitiri ushinzwe iby'uburobyi n'ubworozi, avuga ko "bakwiye kureka amafi akongera akororoka, bitabaye ibyo bakazahangayika umunsi azaba amaze gucika".

Mu bihe bishize, Bangladesh yagiye ihagarika uburobyi n'ubucuruzi bw'amafi by'igihe gitoya, ubu bukaba ari bwo bwa mbere buhagaritswe igihe kinini mu gihugu hose.

Amashyirahamwe y'abarobyi yasabye leta kwisubiraho kuri uyu mwanzuro, ndetse arasaba leta kubashakira ikindi kibabeshaho hagati aho.

Muri Bangladesh, ifi zitwa Hilsa (zizwi mu bice bimwe by'u Rwanda nk'ibibecye) ziri mu biribwa by'ibanze mu gihugu, zikaba no mu bicuruzwa byoherezwa mu mahanga.

Ubu bwoko bw'amafi bwahoze buboneka cyane muri iki gihugu hafi y'ikibaya cya Bengal, ariko mu myaka ibarirwa muri za mirongo ishize bwaragabanutse cyane kubera kuziroba bikabije.

Bangladesh yihariye 60 ku ijana (60%) by'umusaruro w'amafi ya Hilsa ku isi, isoko ry'aya mafi rikaba ribarirwa agaciro karenga miliyari ebyiri z'amadorari y'Amerika.