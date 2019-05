Mu rukiko 'Sankara' yemeye ibyaha aregwa asaba imbabazi

Uwufise ububasha kw’isanamu BBC Gahuza Image caption Nsabimana Callixte 'Sankara' imbere y'urukiko kuri uyu wa kane

Nsabimana Callixte uzwi nka Sankara wahoze ari umuvugizi w'umutwe wa FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda akaza gufatwa, uyu munsi yashyikirijwe urukiko yemera ibyaha yarezwe.

Yagejejwe mu rukiko ahagana saa tatu z'igitondo ari kumwe n'umwunganizi we Moïse Nkundabarashi. Yagaragaye ashishikajwe no kuganira na we ndetse akananyuzamo akamwenyura.

Umutekano urarinzwe bikomeye. Muri buri nguni y'icyumba cy'urukiko ndetse no hanze hari abapolisi bafite imbunda.

Ubushinjacyaha bwavuze ko Callixte Nsabimana 'Sankara' aregwa ibyaha 16.

Ni ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba, birimo kurema umutwe w'ingabo utemewe, ubujura bwitwaje intwaro ndetse no kugirana umubano n'igihugu cy'amahanga hagamijwe intambara.

Ibyaha yarezwe bishingiye ku byo yagiye atangaza nk'umuvugizi wa FLN ku bitero byibasiye uturere tw'amajyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda guhera mu mwaka ushize.

Ubushinjacyaha bwavuze ko leta y'u Burundi yahaye umutwe wa FLN - 'Sankara' yari abereye umuvugizi - aho ushinga ibirindiro naho leta ya Uganda ikawuha ibikoresho.

'Sankara' yitandukanyije na FLN

Ahawe umwanya, yavuze ko "nta byinshi afite byo kwisobanuza kuko ibyo atakoze ubwe bishobora kuba byarakozwe n'inyeshyamba za FLN yari abereye umuvugizi".

Yavuze ko abasirikare ba FLN bamutengushye bakagambanira igitekerezo cyiza yari afite bakica abasivili mu bitero bakoraga bavuye mu ishyamba rya Nyungwe.

Yagize ati: Kubera iyo mpamvu nsabye imbabazi mbikuye ku mutima ababuze ababo, Abanyarwanda bose n'umukuru w'igihugu".

Yavuze ko yitandukanyije na FLN kumugaragaro ku bikorwa byose n'ibindi yakora nyuma.

Umunyamakuru wa BBC uri mu rukiko akomeje gukurikirana iri buranisha...