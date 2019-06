Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters

Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika yageze mu Bwongereza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, mu rugendo rw'akazi rw'iminsi itatu.

Indege ya Perezida w'Amerika ya Air Force One yageze ku kibuga cy'indege cya Stansted, hafi y'umurwa mukuru London, mbere gato ya saa tatu ku isaha yo mu Bwongereza.

Bwana Trump arahura n'abo mu muryango w'ubwami bw'Ubwongereza.

Ndetse biteganyijwe ko azaganira ku bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere ndetse no kuri kompanyi y'ikoranabuhanga y'Ubushinwa ya Huawei, mu biganiro na Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza ucyuye igihe, Theresa May.

Uruzinduko Perezida Trump aheruka kugirira mu Bwongereza mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize, ntabwo rwari urw'akazi.

Hateganyijwe imyigarambyo y'abadashyigikiye uru ruzinduko mu bice bitandukanye by'Ubwongereza mu gihe cyose cyarwo, harimo no mu murwa mukuru London, i Manchester, Belfast ndetse n'i Birmingham.

Nubwo Bwana Trump yavuze ko ashyigikiye Madamu May, byitezwe ko baza kunyuranya mu bitekerezo byabo mu biganiro bazagirana, bizatangira ku munsi w'ejo ku wa kabiri.

Image caption Indege Air Force One ya Perezida w'Amerika yageze mu Bwongereza mbere gato ya saa tatu ku isaha yo mu Bwongereza

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza, Jeremy Hunt, ni umwe mu bakiriye Bwana Trump ku kibuga cy'indege cya Stansted

Mbere yuko indege ye igera no ku butaka bw'Ubwongereza, Bwana Trump yanenze umuyobozi w'umujyi wa London, Sadiq Khan, banateranye amagambo mu bihe byashize.

Yatangaje ubutumwa ku rubuga rwa Twitter avuga ko Bwana Khan ari "umuntu wananiwe". Mbere yaho ku munsi w'ejo ku cyumweru, Bwana Khan yari yavuze ko Ubwongereza "budakwiye kwakira mu cyubahiro" Bwana Trump.

Mu gihe cy'uruzinduko rwe, Bwana Trump azaba aba mu nyubako ya Winfield House ibamo uhagarariye Amerika mu Bwongereza, iri rwagati mu mujyi wa London mu gace ka Regent's Park.

Umukobwa we Ivanka, we yageze mu Bwongereza mbere ye. Ku munsi w'ejo ku cyumweru, yatangaje ifoto ku rubuga rwa Instagram ari hanze y'inzu ndangamurage ya Victoria and Albert Museum mu burengerazuba bwa London aho yari yasuye imurika ry'iby'imideli rya Christian Dior.