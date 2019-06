Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Jay-Z n'umugore we Beyoncé

Jay-Z ubu ni we muhanzi wa mbere w'injyana ya Rap ku isi ugejeje ku butunzi bwa miliyari y'amadolari y'Amerika, nkuko bitangazwa na Forbes.

Iki kinyamakuru cyandika ku by'ubukungu n'imari kivuga ko umutungo we ukomoka ku muziki, ibyo atunze, imideri n'ishoramari, byose ubu bibarirwa agaciro ka miliyari imwe y'amadolari y'Amerika.

Forbes ihakana amakuru yavuzwe mbere ko we na Dr Dre baba barageze ku butunzi bwa miliyari mbere.

Jay-Z ubusanzwe witwa Shawn Carter, yavukiye anakurira muri kamwe mu duce tw'abantu baciriritse muri New York.

Yatangiye kwamamara guhera mu mwaka 1996 akora umuzingo we wa mbere w'indirimbo yise "Reasonable Doubt". Uwo yakoze mu mwaka wa 2001 yise "Blue Print" uri mu yakunzwe cyane ku isi kurusha indi yose yakoze.

Uwufise ububasha kw’isanamu AXELLE/BAUER-GRIFFIN Image caption Forbes itangaza ko umutungo wa Dr Dre utaragera kuri miliyari y'amadolari

Forbes igaragaza bimwe mu bigize umutungo w'uyu mugabo w'imyaka 49 y'amavuko mu buryo bukurikira:

Umuziki akora wacurujwe ku gaciro ka miliyoni 75 z'amadolari

Umutungo avana mu bucuruzi bw'inzoga za "champagne" za Armand de Brignac na D'Usse cognac wa miliyoni 410 z'amadolari

Umutungo avana mu migabane ye muri taxi za Uber ugera kuri miliyoni 70 z'amadolari

Miliyoni 100 z'amadolari ziva muri Tidal itanga serivisi y'imiziki kuri murandasi (Internet)

Ibihangano by'ubugeni agurisha bibarirwa agaciro ka miliyoni 50 z'amadolari

N'imari avana mu bikorwa byo kumurika imideri i New York na Los Angeles

Amakuru avuga ko umugore we w'icyamamare, Beyoncé, na we abarirwa agaciro ka miliyoni 335 z'amadolari z'ibyo atunze avana mu muziki no mu bihembo. Bombi bakaba bamaze imyaka bafite umutungo ubarirwa muri miliyari irenga y'amadolari.

Jay-Z yigeze kuririmba ati: "Ntabwo ndi businessman [umucuruzi], jyewe ndi business [ubucuruzi]".

Dr Dre na we ni umuherwe ukora umuziki wa Rap akaba n'umucuruzi, ariko Forbes ivuga ko umutungo we ubarirwa kuri miliyoni hafi 770 z'amadolari.