Umuganga w’umudagi Niels Högel yaciriwe umunyororo wo guherayo ku bwicanyi bw'abarwayi 85
Uwahoze ari umuganga yaciriwe igihano c'ugupfungwa ubuzima bwiwe bwose inyuma y'aho yagiriwe n'icaha c'ukwica abarwayi 85 ku mavuriro abiri ari muburaruko bw'Ubudagi.
Niels Högel yari asanzwe apfunzwe ubuzima bwose ku caha c'ukwica abantu abahaye umuti wica ku ndwara y'umutima hagati y'imyaka ya 1999 na 2005.
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Azwi nk'umwicanyi akomeye w'igihe ca none mu gihugu c'Ubudagi.
Abashikirizamanza bavuga ko yishe abo barwayi afise intumbero y'ukwiyemera kuri bagenziwe mu kugerageza guhembura abarwayi.
Umwe mubo bahora bakorana yabwiye ikinyamakuru c'Ubudagi Bild ko Högel bari bamutaziriye "Rambo w'ukuzura abantu" bivuye ku kuntu "yigiza abandi kure" mu gihe yaba ariko agerageza guhembura.
Ku munsi wa nyuma w'urubanza rwiwe, Högel afise imyaska 42 y'amavuko, yasavye ko imiryango yahekuye yomugirira imbabazi "ku vyaha vyiwe vy'agahomerabunwa".
Yavuze ati: "Nashaka n'ukuri ku basaba imbabazi kuri ivyo vyose nabakoreye muri iyo myaka yose".
Högel yaragirijwe ko yishe abarwayi ijana mu bisagara vya Delmenhorst na Oldenburg mu buraruko. Igipolisi cibaza ko yoba yarishe n'abarenga abo kuko iturirwa ry'ibiziga ryatumye ivyemezo bizimangana.
Ibimenyeshamakuru vyo mu Budagi bivuga ko Högel yemeye ko yishe 55 ariko sentare ya Oldenburg yamwagirije 85.
Mu gihe yariko asoma urwo rubanza, umucamanza Buehrmann yavuze ko ababajwe n'uko sentare itashoboye "kumara amakenga" imiryango myinshi yahekuwe.
Unyamakuru wa BBC Jenny Hill ari i Berlin avuga ko urwo rubanza rwababaje Abadagi - cane cane kubera abategetsi b'ayo mavuriro bagirizwa ko ataco bakoze ku biharuro vy'abapfa vyaguma biduga.
Ubwo bwicanyi bwa Högel bwagiye guhagarikwa igihe yafatwa mpiri ariko ahereza umurwayi umuti atari yandikiwe mu mwaka wa 2005 i Delmenhorst.