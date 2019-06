Uwufise ububasha kw’isanamu Global Society for Anti Corruption Image caption Celestine Egbunuche yasanganiwe n'umukobwa we ndetse n'abahagarariye umuryango urwanya ruswa wahirimbaniye ifungurwa rye

Imfungwa y'imyaka 100 y'amavuko yari itegereje guhabwa igihano cy'urupfu yari yarahimbwe "imfungwa ikuze cyane mu myaka kurusha izindi zose muri Nigeria", yarekuwe nyuma yo kubabarirwa na leta.

Celestine Egbunuche yari amaze imyaka irenga 18 muri gereza nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gucura umugambi w'ubwicanyi. Yari amaze imyaka irenga ine ategereje kwicwa.

Hanze ya gereza Enugu irinzwe bikomeye, ku munsi w'ejo ku wa gatanu Egbunuche yasanganiwe n'umukobwa we ndetse n'abahagarariye umuryango urwanya ruswa ku isi wa Global Society for Anti Corruption wahirimbaniye ifungurwa rye.

Umukobwa we Chisom Celestine yabwiye BBC ati: "Ndashimira Imana cyane kubera uyu munsi".

Yongeyeho ati: "Ndi umuntu wishimye cyane kurusha abandi bose ku isi".

Uwufise ububasha kw'isanamu GLOBAL SOCIETY FOR ANTI-CORRUPTION Image caption Egbunuche (iburyo) yari amaze imyaka irenga 18 afunze hamwe n'umuhungu we Paul (ibumoso)

Egbunuche, ufite ibibazo by'ubuzima birimo indwara ya diyabete no kutabona neza kubera izabukuru, ubu ari mu bitaro aho ari kwitabwaho, ariko hari impungenge ku kuntu bizamugendekera nyuma yaho.

Umukobwa we avuga ko nta bushobozi afite bwo kumwitaho.

Mu gihe yari muri gereza, yitabwagaho n'umuhungu we Paul, na we wafungiwe ku kirego kimwe n'icya se cy'ubwicanyi. Ntabwo we yababariwe, ubu aracyafunze.

Ubuyobozi bwa leta imwe mu zigize Nigeria bwababariye Egbunuche bumaze gusimburwa n'ubundi bushya, none ntibizwi niba hari icyo ubu bushya buzamufasha.