Uwufise ububasha kw’isanamu CBS Image caption Amber Kyzer yagize ati: "Mbaye nshoboye kumwikuriraho [uwo mugabo] isura ye, nabikora"

Umugore wo muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika yasabye inteko y'abacamanza ko umugabo wishe abana batanu babyaranye atakatirwa igihano cy'urupfu.

Amber Kyzer yabwiye urukiko rwo muri leta ya South Carolina ko Tim Jones Jr "atagiriye impuhwe abana banjye, ariko abana banjye baramukundaga".

Uwo mugabo w'imyaka 37 y'amavuko, mu kwezi gushize kwa gatanu yahamijwe icyaha cyo kwica abo bana, bari bafite hagati y'umwaka umwe n'imyaka umunani y'amavuko, iwe mu rugo hafi y'umujyi wa Lexington, ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2014.

Inteko y'abacamanza iri gutekereza ku kuba Jones akwiye kwicwa cyangwa gufungwa ubuzima bwe bwose.

Mu rukiko ku munsi w'ejo ku wa kabiri, Madamu Kyzer yagize ati: "Ndumva ibyo abana banjye baciyemo n'uburyo bababaye".

"Nk'umubyeyi, mbaye nshoboye kumwikuriraho [uwo mugabo we] isura ye, nabikora".

"Nguko uko niyumva nk'umubyeyi".

Uwufise ububasha kw’isanamu CBS Image caption Timothy Ray Jones (uri hagati) ubwo yari mu rukiko rw'i Lexington ku itariki ya kane y'uku kwezi kwa gatandatu

Madamu Kyzer yabwiye abacamanza ko mu gice kinini cy'ubuzima bwe yarwanyije igihano cy'urupfu.

Yavuze ko nubwo yagiye anyuzamo akizera ko ubucamanza "buzakaranga" uyu wahoze ari umugabo we, we abaye ari we uhana atahitamo kumuhanisha igihano cy'urupfu.

Ariko Madamu Kyzer yongeyeho ko azubaha icyemezo icyo ari cyo cyose urukiko ruzafata.

Yari yahamagajwe n'abunganira Jones ngo atange ibimenyetso.

Urukiko rwabwiwe ko abo bana bishwe bate?

Kyzer na Jones bashakanye hashize ibyumweru bitandatu nyuma yo guhura mu mwaka wa 2004 ubwo bakoraga mu kigo abana bidagaduriramo kiri i Chicago.

Ubwo batandukanaga nyuma y'imyaka icyenda bashakanye, Kyzer yamusigiye abo bana kuko yari afite akazi k'ibijyanye na mudasobwa kamuhemba umushahara w'amadolari ibihumbi 80 buri mwaka ndetse akagira n'imodoka.

Kyzer yahuraga n'abo bana buri wa gatandatu muri resitora.

Urukiko rwabwiwe ko ku munsi Jones yishe abo bana, umujinya wamurenze ubwo yageraga mu rugo agasanga uwitwa Nahtahn w'imyaka itandatu y'amavuko akina n'umugozi winjiza umuriro w'amashanyarazi mu byuma nka mudasobwa by'ikoranabuhanga.

Yahise yica uwo muhungu nuko nyuma afata icyemezo cyo kuniga abandi bana bane ari bo Elaine w'umwaka umwe, Gabriel w'imyaka ibiri, Elias w'imyaka irindwi na Mera w'imyaka umunani.

Uwufise ububasha kw’isanamu CBS Image caption Jones yamaze iminsi icyenda agendana imirambo y'aba bana mu modoka ye

Urukiko rwabwiwe ko Jones yahise apfunyika imirambo yabo mu ishashi ya plastike ayishyira mu modoka ye ya siporo, nuko amara iminsi icyenda ayitemberana, mbere yuko ayisiga mu cyaro cyo muri leta ya Alabama.

Yaje gutabwa muri yombi muri leta ya Mississipi ubwo umupolisi wo mu muhanda yamuhagarikaga amaze kumva "umwuka w'umuntu wapfuye" uva muri iyo modoka.

Jones yavuze ko atishe abo bana ku mpamvu yuko yari arwaye mu mutwe bikomeye.

Abunganizi be mu mategeko bavuga ko yabanaga n'indwara yo mu mutwe ya schizophrenia na we atabizi - indwara bavuga ko n'umugore we na we yari arwaye.

Bavuga ko yarushijeho kumukomerera ubwo umugore we yamucaga inyuma akajya kuryamana n'umusore bari baturanye.