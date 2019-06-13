Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Ubwirinzi bwa misile zihanura indege bwa S-400 ni bumwe mu bukataje kurusha ubundi ku isi

Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya avuga ko yizeye ko ubwirinzi bwa misile bwo guhanura indege bukorwa n'Uburusiya - Leta Zunze Ubumwe z'Amerika zibona nk'imbogamizi ku ndege zayo z'intambara - buzagera muri Turukiya mu kwezi gutaha kwa karindwi.

Amerika yari yavuze ko Turukiya idashobora kugura icyarimwe ubwo bwirinzi bwa misile bwa S-400 n'indege zayo z'intambara zo mu bwoko bwa F-35, ko igomba guhitamo kimwe.

Ariko Bwana Erdogan yavuze ko umuntu uwo ari we wese uzakura Turukiya muri gahunda yo kugura indege z'intambara za F-35, iki gihugu kizabimuryoza.

Nkuko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters, Bwana Erdogan yavuze ko yizeye gukemura ubu bushyamirane n'Amerika biciye mu kiganiro cyo kuri telefone, mbere yuko we na Perezida Donald Trump w'Amerika bakorana inama mu mpera y'uku kwezi kwa gatandatu.

Turukiya, cyo kimwe n'Amerika, bihuriye mu muryango OTAN w'ubwirinzi uhuza ibisirikare by'ibihugu 29 by'i Burayi n'Amerika, washinzwe mu mwaka wa 1949 ufite intego yo kwirinda Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, ari bwo Burusiya bw'iki gihe.

Turukiya yiyemeje kugura indege 100 z'intambara za F-35. Kompanyi zo muri Turukiya zikora ibice 937 mu bigize indege yo muri ubwo bwoko.

Turukiya - ya kabiri mu kugira abasirikare benshi mu bihugu bigize OTAN - ikomeje gukurikiza gahunda yo kwigenga mu bya gisirikare itagendera ku bikurikizwa n'ibindi bihugu bihuriye muri uyu muryango.

Ikomeje kandi gutsura umubano wa hafi n'Uburusiya, nyuma yaho mu bihe bishize bya vuba umubano hagati yayo n'ibihugu by'i Burayi n'Amerika ucumbagiriye.

Ubwirinzi bwa misile S-400 ni bwoko ki?

Ni bumwe mu bwirinzi bwo guhanura indege bukataje cyane kurusha ubundi ku isi.

Uburusiya buvuga ko ubwirinzi bumwe bwa misile buzwi nka S-400 bushobora guhanura indege 80 icyarimwe.

Amakuru avuga ko bushobora guhanura indege iri mu ntera igera kuri kilometero 400 uvuye ku butaka.