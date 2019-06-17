Geri wo muri Spice Girls yasabye imbabazi nyuma y’imyaka 21

Uwufise ububasha kw’isanamu Andrew Timms Image caption Spice Girls bongeye gusubirana kuwa gatandatu bakoze igitaramo cy'imbaturamugabo kuri sitade ya Wembley

Geri Horner umwe mu bagize itsinda rya Spice Girls yasabye imbabazi ko mu 1998 yatereranye bagenzi be akava muri iri tsinda, ubu ryarasubiranye ndetse riri gukora ibitaramo.

Ubwo bakoraga igitaramo kuri sitade ya Wembley i Londres kuwa gatandatu yagize ati: "Ndashaka kuvuga ikintu nakabaye naravuze mu myaka myinshi ishize.

"Ndasaba imbabazi. Ndasaba imbabazi ko nasize abandi. Nabateye akababaro. Birashimishije gusubirana n'abakobwa nkunda".

Geri, bakunda kwita Ginger Girl, yavuye muri iri tsinda mu gihe ryari rigeze ku gasongero k'ibihe byiza mu myaka 21 ishize rikunzwe cyane ku isi.

Icyo gihe yarivuyemo avuga ko ananiwe cyane, akeneye kuruhuka.

Spice Girls y'abakobwa batanu yari ikunzwe cyane muri muzika igize na; Melanie Brown ("Scary Spice"), Melanie Chisholm ("Sporty Spice"), Emma Bunton ("Baby Spice"), Geri Halliwell ("Ginger Spice") na Victoria Beckham ("Posh Spice").

Iri tsinda ryaje gusenyuka hashira imyaka myinshi, ubu ryongeye gusubirana, ryaherukaga gukorera igitaramo kuri Wembley mu myaka 21 ishize. Kuwa gatandatu bibukije abakunzi babo ibyo bihe byiza.

Uwufise ububasha kw’isanamu ANDREW TIMMS Image caption Umwanya w'uwa gatanu ngo uracyahari

Umwe aracyabura

Mu gitaramo cyo kuwa gatandatu Geri yasabye imbabazi maze bahita bacuranga indirimbo yabo bise 'Goodbye' bahimbye icyo gihe amaze kuva muri iri tsinda.

Abari muri iri tsinda ubu bazanye abana babo imbere aho bacurangiraga kugira ngo baririmbane indirimbo yabo yakunze cyane ku isi yitwa 'Mama'.

Umwe muri bo 'Emma Bunton we yarize cyane ubwo baririmbaga indirimbo yabo 'Viva Forever'.

Spice Girls, ku rubyiniro bari bambaye imyambaro imeze nk'iyo bambaraga mu myaka ya 1990, ibintu byashimishije abafana bagera ku 80,000 bitabiriye iki gitaramo.

Uwufise ububasha kw’isanamu ANDREW TIMMS Image caption Indirimbo baririmbiye abakunzi babo harimo izakunzwe cyane mu myaka ishize

Kugeza ubu Victoria Beckham niwe utaragaruka muri iri tsinda ku mpamvu zo kwita ku bucuruzi bwe nk'uko yabivuze umwaka ushize.

Mu ndirimbo Wannabe aho agomba kuririmba bahinduye igitero bashyiramo, byo gutebya, ko 'Victoria atapfa kuza ku busa…'

Geri yabwiye imbaga yari Wembley ko 'umwanya w'umuntu wa gatanu ugihari'.