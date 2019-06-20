Uwufise ububasha kw’isanamu US Navy/Kelly Schindler Image caption Igisirikare ca Amerika kirwanira mu mazi kivuga ko drone iri mu ndege zikoreshwa mu bikorwa vy'ugukizura

Igisirikare ca Irani ( Iran's Islamic Revolution Guards Corps, IRGC) kimenyesha ko cakoroye indege ya drone ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yinjiye mu kirere c'ico gihugu.

Ibimenyeshamakuru vya leta vyavuze ko igisirikare ca Irani carashe iyo drone y'ubwoko bwa RQ-4 Global Hawk, mu karere ka Kuhmobarak mu ntara ya Hormozgan iri mu bumanuko bw'ico gihugu.

Igisirikare ca Amerika ntikiremeza nimba hari drone yarashwe, ariko umwe mu bavugizi arahakana amakuru avuga ko hari indege ya Amerika yinjiye mu kirere ca Irani.

Ivyo bishitse iminsi mike inyuma y'aho ubushikiranganji bw'ukwivuna abansi bwa Amerika (Pentagon) bumenyeshereje ko bugiye kurungika abandi basirikare 1000 muri ako karere inyuma y'imishamiraho hagati y'ivyo bihugu.

Amerika yagiriza Irani ko yateye ubwato bwari butwaye igitoro hakoreshejwe vya bisasu vya mine mu kigobe ca Oman.

Iyo mishamirano yagiye kwiyongera ku munsi wa mbere aho Irani kimenyeshereje ko mu ndwi iza kizokwongereza ubutare bwitwa Uranium bukorwamwo ibirwanisho vy'ubumara, kurenza uko ico gihugu cari casezeraniye amahanga mu masezerano yo mu mwaka wa 2015.

Irani yarongereje ubwo butare mu kwihora ibihano vy'ubutunzi cafatiwe na Amerika inyuma y'aho yivumburiye muri ayo masezerano mu mwaka uheze.

Akarere ka Kuhmobarak Irani ivuga ko yakororeyemwo iyo drone kuri uyu wa kane kari hafi y'akarere ka Strait of Hormuz - inzira ikomeye icamwo igitoro kija mu bice bitandukanye vy'isi.

Kapiteni Captain Bill Urban, umwe mu bavugizi b'ingabo za Amerika, yabwiye itororokanirizo ry'amakuru Reuters ko "ata ndege ya Amerika yari mu kirere ca Irani uno munsi" ariko akaba atashatse kugira ikindi avuze kuri ivyo.