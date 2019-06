Abanyamulenge batuye mu mujyi wa Bradford mu Bwongereza basaba ko ubwicanyi bubera mu misozi ya Minembwe buhagarikwa.

Abagiye mu myigaragambyo mu mujyi wa Bradford ku wa Kane bagaragara ko ari bacye cyane.

Bari bafite ibyapa byanditseho amagambo ari mu Cyongereza no mu Kinyamulenge agira ati "Stop Killing Banyamulenge in Minembwe" bisobanuye "Hagarika kwica Abanyamulenge mu Minembwe" cyangwa "Stop massacre in Minembwe" bisobanura "hagarika ubwicanyi i Minembwe."