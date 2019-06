DRC: Abanyamulenge bo mu Bwongereza baramagana ubwicanyi bubera mu Minembwe

Ntibishobora gukina mu cuma cawe Justin Ndagiro: "Abantu barimo barapfa, abantu twagize agahinda n'umubabaro mwinshi."

Abanyamulenge batuye mu mujyi wa Bradford mu Bwongereza basaba ko ubwicanyi bubera mu misozi ya Minembwe buhagarikwa.

Abagiye mu myigaragambyo mu mujyi wa Bradford ku wa Kane bagaragara ko ari bacye cyane.

Justin Ndagiro, umuvugizi w'abo akaba n'umwe mu bateguye urugendo rwo kwigaragambya mu mutuzo, yagize ati:

"Abantu barimo barapfa, abantu twagize agahinda n'umubabaro mwinshi,"

Bari bafite ibyapa byanditseho amagambo ari mu Cyongereza no mu Kinyamulenge agira ati "Stop Killing Banyamulenge in Minembwe" bisobanuye "Hagarika kwica Abanyamulenge mu Minembwe" cyangwa "Stop massacre in Minembwe" bisobanura "hagarika ubwicanyi i Minembwe."

Abateguye iyi myigaragambyo babwiye BBC Gahuzamiryango ko bashaka ko leta n'imiryango itabara igire icyo ikora.

Aba banyamulenge batujwe mu Bwongereza kubera ibibazo by'umutekano mucye mu gihugu cyabo, bakora utuzi dutandukanye nyuma yo kwinjizwa mu muryango mugari w'Ubwongereza. Abandi bariga. Ariko bavuga ko bahangayikishijwe n'ubuzima bw'imiryango yabo mu misozi ya Minembwe.

Mu mujyi wa Bradford hatuye Abanyamulenge basaga 100 bakuwe mu nkambi y'impunzi mu Burundi

Bwana Ndagiro w'imyaka 34 ni umuforomo. Yongeyego ati:

"Nta kindi dushobora gufasha bene wacu uretse kubashikiriza tukajya mu mihanda tukigaragambya inkuru ikagera iyo yakagombye kugera kugira ngo byibura abashinzwe kwita ku kiremwamnuntu batabare bagere kuri bene wacu barimo barapfa mu minembwe."

Abanyamulenge barenga 100 batuye mu mujyi wa Bradford, mu majyaruguru y'Ubwongereza bahatujwe bavuye mu nkambi y'impunzi ya Bwagiriza mu Burundi.

Iyo nkambi bari barayihungiyemo bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mbere yo kwimurirwa mu Bwongereza, bamwe bari bamaze imyaka 14 mu nkambi ya Bwagiriza.