'Mama yapfuye atambwiye ko nanduye SIDA'

Image caption Brian Omondi avuga ko kuba arwaye SIDA bimugora gusabana n'abandi muri Kenya

Ababyeyi bamwe bo muri Kenya barwaye SIDA barinda bapfa batarigera babwira abana babo ko nabo banduye, bigatuma abana babo bakomeza kumererwa nabi batazi n'impamvu ibitera.

Brian Omondi, wavukanye virusi itera SIDA, yatangiye gufata imiti igabanya ubukana afite imyaka 10 y'amavuko.

Ariko agejeje ku myaka 14 y'amavuko ubwo nyina yari amaze gupfa, ni bwo yagiye yamenya impamvu yakomezaga kunywa ibyo binini.

Bwana Omondi ubu ufite imyaka 22 y'amavuko akaba n'impirimbanyi y'uburenganzira bw'abarwaye SIDA mu itsinda abamo aho asengera, avuga ko uburwayi bwe atabuvukanye.

Yibuka ukuntu mu myaka y'ubuto bwe mu mujyi wo ku cyambu wa Mombasa, yigeze kwiyumva atameze neza.

Ati: "Igihe kinini nabaga ndwaye, ariko noneho ndushaho kuremba, nuko mama afata icyemezo cyo kumpimisha".

"Ubwo ni bwo basanze naranduye [SIDA] ntangira gufata imiti igabanya ubukana, ariko mama nta na rimwe yigeze ambwira impamvu nafataga iyo miti".

Ubwo yajyaga kubana na nyina wabo, nyina yari amaze gupfa, avuga ko abaturanyi baje kumenya ko afite SIDA, nuko abo mu rungano rwe batangira kujya bamunena.

Akenshi ababyeyi baburira abana babo kudakinana n'abafite SIDA.

Bwana Omondi agira ati: "Ndibuka umukobwa umwe ubwo nigaga mu mashuri yisumbuye, twarahuye ubundi arambwira ati, 'Wa munya-SIDA we'. Byarankomerekeje".

Kwitwikira ijoro mu kunywa imiti

Nubwo ingimbi n'abangavu n'urubyiruko bagize icyiciro cyiganjemo ubwandu bushya bwa SIDA muri Kenya no muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, benshi mu bayivukanye babana nayo mu ibanga.

Muri Kenya, hari abarwayi ba SIDA - abana n'abakuru - miliyoni imwe n'ibihumbi 500, bangana na 3% by'abaturage bose, nkuko bigaragazwa n'imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rirwanya SIDA.

Bamwe mu barwayi biba ngombwa ko bahisha imiti yabo mu ibanga rikomeye kandi, cyo kimwe na Bwana Omondi, bagahitamo kwitwikira ijoro ngo banywe imiti.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Impirimbanyi z'uburenganzira bw'abarwayi ba SIDA zivuga ko Kenya igomba kurushaho kuganira kuri SIDA mu buryo bweruye

Winnie Orende, w'imyaka 27 y'amavuko, avuga ko yaguye mu kantu ubwo yatahuraga ko arwaye SIDA igihe yari afite imyaka 12 y'amavuko.

Madamu Orende agira ati: "Ubwo napfushaga mama, nyuma y'amezi abiri, umuganga wanyitagaho yahamagaye mukuru wanjye amusaba ko njya ku bitaro kumureba jyenyine".

Muganga yari azi ko nyina yishwe na SIDA - akaba yarashakaga kumupima na we. Na we bamusangana SIDA.

Agira ati: "Nagize urujijo rwinshi. Ntabwo nari bwigere nkora imibonano mpuzabitsina kandi sinari n'indaya, none SIDA nari kuba nayikuye hehe?"

Icyabaye kibi kurushaho kuri we, avuga ko ari umuhererezi kandi akaba ari na we wenyine mu bo bavukana wari warandujwe SIDA na mama we.

"Naribajije nti, kubera iki ari jye? Kuko ni jye rukumbi urwaye SIDA mu muryango w'abana bane. Ibi byarankomerekeje mu gihe runaka".

Avuga ko yamaze igihe yaranze kwemera ko arwaye SIDA, kugeza ubwo yajyanwaga mu bitaro inshuro nyinshi.

Nyuma yaho, muganga yaje kubwira umuyobozi w'ishuri yigagaho ibijyanye n'uburwayi bwe, amumenyesha ko uwo munyeshuri rimwe na rimwe azajya asiba kujya kwiga yagiye kwa muganga.

Avuga ko, mu buryo bubabaje, nyuma yaho n'abandi barimu babimenye, bidateye kabiri n'ikigo cy'ishuri cyose kirabimenya, nuko ngo batangira kumuha akato.

Madamu Orende avuga ko n'ubu ari mukuru, aho atuye i Mombasa hari abakimunena.

'Imyumvire ikwiye guhinduka'

Impirimbanyi z'uburenganzira bw'abarwayi ba SIDA zivuga ko Kenya igomba kurushaho kuganira kuri SIDA no kwigisha ibijyane n'ubuzima bw'imyororokere mu buryo bweruye.

Muri iki gihugu ibiganiro nk'ibyo byamaganwa n'amadini amwe n'amwe.

Dr Griffins Mang'uro avuga ko ari n'ingenzi ku babyeyi n'abarezi kurushaho kuganiriza abana ku bijyanye n'uko bahagaze kuri SIDA.

Bwana Omondi avuga ko atarenganya nyina utaramubwiye mbere ko arwaye SIDA.

Agira ati: "Ntekereza ko yashoboraga kubimbwira, ariko ku rundi ruhande sinamurenganya kuko ku myaka nari mfite yari arimo kugerageza kundengera".

Ariko avuga ko mu gihe cyose imyumvire itarahinduka, abantu bavukanye SIDA bazakomeza kubaho bafite ubwoba bw'uko abandi bantu babavuga - ibintu avuga ko bituma bagorwa no gushyikirana n'urungano ndetse no kugira inshuti.

Ati: "Ni ibintu bikomeye! Usanga waba uri kwiha akato wowe ubwawe, ukibaza uti, 'Aba bantu nibamenya ko ndwaye, bazamfata gute?"