Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Abakozi bo mu ndege bafasha abagenzi mu gihe iyi ndege yari ihise ijya kugwa muri Hawaii kubera iki kibazo

Abantu bagera kuri 37 bakomerekeye mu ndege ya Air Canada iri mu rugendo, ubwo yahuraga n'imiyaga ikomeye mu kirere gicyeye ikayihungabanya bigatuma inagwa by'igitaraganya.

Iyi ndege yari itwaye abagenzi 284 hamwe n'abayikoramo, yari ivuye i Vancouver mu burengerazuba bwa Canada igana i Sydney muri Australia, byabaye ngombwa ko ihita ihindukira igwa muri Hawaii.

Abantu 30 bajyanywe mu bitaro bya Honolulu muri Hawaii ejo ku wa kane. Icyenda muri bo bafite ibikomere bikomeye nk'uko abayobozi babivuga.

Air Canada ivuga ko indege yo mu bwoko bwa Boeing 77 -200 "yahuye n'imiyaga ikomeye ikayihungabanya ubwo yari imaze amasaha abiri irenze ikirere cya Hawaii".

Iyi kompanyi yavuze ko iri gucumbikira abari mu ndege kugira ngo bashakirwe indi ndege iberekeza muri Australia.

Iyi ndege yaguye muri Hawaii ahagana saa moya z'igitondo cy'ejo ku wa kane, hari ahagana saa mbili z'ijoro mu Burundi no mu Rwanda.

Jess Smith, umugenzi wari muri iyi ndege, yabwiye televiziyo KHON TV yo muri Hawaii ko indege yicundugutuye abagenzi bagakubita imitwe ku gisenge cyayo.

Undi mugenzi yagize ati: "Abantu bamwe batari bambaye imikandara wababonaga mu kirere bakubita imitwe ku gisenge bagwirirana ahantu hose, byari bikomeye".

Alex Macdonald, nawe wari muri iyi ndege, yabwiye CBC News yo muri Canada ko abagenzi bagize ubwoba bikomeye cyane.

Ati: "Nabonye abantu imbere yanjye bikubita hejuru ahabikwa imizigo bakamanuka bakiceka mu ntebe zabo".

Hari amafoto yafatiwe muri iyi ndege agaragaza abayirimo bambitswe udukoresho dutanga umwuka.

Imiyaga ikomeye mu kirere gicyeye?

Iyi miyaga nubwo iba ikomeye ubusanzwe ntiba iteye ikibazo, iza mu kirere gicyeye itagaragarira amaso nk'uko ibindi bicu biremereye biba biboneka.

Bitera indege ibibazo iyo bene iyi miyaga ihuye kandi iri kugenda ku muvuduko utandukanye. Guhura kwayo ntibigaragarira amaso cyangwa za radar.

Abapilote b'indege amakuru y'iyi miyaga bayahabwa n'abagenzura inzira zo mu kirere.

Umwe mu bagenzi bari muri iyi ndege, yashyize ifoto ku rubuga nkoranyambaga yambaye igikoresho cy'ubuvuzi kirinda ijosi, yandikaho ati "ibiruhuko bidateganyijwe muri Hawaii".