Uwufise ububasha kw’isanamu BBC GAHUZA Image caption Col Byabagamba (iburyo) na François Kabayiza (ufite igipfuko ku kaboko) uyu munsi ubwo baganiraga n'abanyamategeko babo mu rukiko

Jean Claude Mwambutsa,BBC.

Urukiko rw'ubujurire i Kigali rwatesheje agaciro ubusabe bwa Col Tom Byabagamba, 'Jenerali' Frank Rusagara n'uwari umushoferi we François Kabayiza bari basabye kurekurwa bakaburana ubujurire badafunze.

Abaregwa bari batanze impamvu zinyuranye bavuga ko zikwiye gutuma mu bujurire bakurikiranwa badafunze.

Mu mpamvu zabo harimo gufungwa binyuranyije n'amategeko, aho bavuze ko bafungiye mu kigo cya gisirikare i Kanombe - aho kuba muri gereza ya gisirikare - aho bari mu kato kandi badasurwa n'ababo.

Rusagara na Kabayiza bo bavuze ko hejuru y'ibyo barwaye ndetse batemererwa kuvurwa bikwiriye.

Urukiko rwavuze ko rwasanze aho abaregwa bafungiye mu kigo cya gisirikare i Kanombe ari ahaguriwe gereza ya gisirikare ya Mulindi, bityo badafunze binyuranyije n'amategeko.

Umucamanza yavuze ko Rusagara na Kabayiza bavuzwa na Leta kandi ko ibitaro bavurirwamo bifite inzobere zihagije.

Gusa rwategetse ko 'Jenerali' Rusagara na Col Byabagamba bongera kwemererwa gusurwa n'imiryango yabo.

Uwufise ububasha kw’isanamu BBC GAHUZA Image caption Rusagara (ubanza ibumoso) na Col Byabagamba bongeye kwemererwa gusurwa n'imiryango yabo

Col Byabagamba yahoze akuriye abarinda umukuru w'igihugu, naho Frank Rusagara uri mu kiruhuko cy'izabukuru we yahoze akuriye urukiko rwa gisirikare.

Mu mwaka wa 2016, Col Byabagamba yakatiwe gufungwa imyaka 21, 'Jenerali' Rusagara akatirwa imyaka 20 naho Kabayiza, akatirwa gufungwa imyaka itanu.

Bahamijwe ibyaha birimo guteza imvururu muri rubanda, kwamamaza nkana ibihuha bangisha abaturage ubutegetsi buriho n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu - ibyaha abaregwa bahakanaga bakajurira.

Urukiko rwavuze ko urubanza mu bujurire kuri aba basirikare ruzaburanishwa ku itariki 24 y'uku kwezi kwa karindwi.