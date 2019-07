Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Ku wa gatandatu ushize habaye urugendo rwo kwibuka iminsi 40 ishize hishwe abigaragambya i Khartoum

Umwe mu bigaragambya muri Sudani yishwe arashwe ejo ku cyumweru n'umutwe w'ubutegetsi witwaje intwaro (RSF), nkuko bitangazwa n'abaganga bo mu ruhande rutavuga rumwe na leta.

Aba baganga bavuga ko yishwe arashwe mu mutwe n'abo mu mutwe wa RSF, muri leta ya Sinnar iri mu majyepfo ashyira uburasirazuba, mu rugendo rwo kwamagana ibirego byuko uwo mutwe ukora ibikorwa by'urugomo.

Yaba umutwe RSF, yaba n'inama ya gisirikare iri ku butegetsi muri Sudani, nta wuragira icyo atangaza.

Ibiro ntaramakuru Reuters byatangaje ko uwo warashwe ari umugabo witwa Anwar Hassan Idris.

Iyicwa rye ribaye mu gihe gushyira umukono ku masezerano yo gusangira ubutegetsi - yagezweho mu ntangiriro y'uku kwezi kwa karindwi - byongeye gutinzwa.

Igisirikare cya Sudani cyafashe ubutegetsi mu kwezi kwa kane, nyuma y'imyigaragambyo yari imaze amezi yo kwamagana ubutegetsi bwa Omar al-Bashir bwari bumaze imyaka 30.

Ariko abayoboye abigaragambya ntibashizwe icyo gihe, bakomeza imyigaragambyo bavuga ko ubutegetsi nyirizina nubundi bukiri mu maboko y'abakoranye bya hafi na Bwana Bashir.

Urwo rugendo rwo mu mujyi wa Sinnar rwari rwahamagajwe mu gusaba ko abarwanyi b'umutwe RSF bava muri uwo mujyi.

Uyu mujyi uri kuri kilometero 340 mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'umurwa mukuru Khartoum.

Uwabibonye utashatse ko umwirondoro we utangazwa ku mpamvu z'umutekano we yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ko abarwanyi ba RSF batangiye barasa mu kirere byo gutatanya abitabiriye urwo rugendo, ariko bakaza no kugera ubwo barasa mu bantu, bica umugabo umwe ndetse bakomeretsa n'abandi benshi.

Ku wa gatandatu ushize, habaye urugendo rwo kwibuka iminsi 40 ishize abigaragambya - amakuru avuga ko bagera ku 128 - biciwe i Khartoum ku itariki ya gatatu y'ukwezi gushize n'abarwanyi b'umutwe RSF - umubare abategetsi b'inama ya gisirikare muri Sudani bahakana.

Bamwe mu bitabiriye urwo rugendo bacanye za buji, mu gihe abandi bakoresheje amatoroshi yo kuri telefone zabo mu kwibuka abo "ba maritiri".