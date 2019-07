Uwufise ububasha kw’isanamu Hyppolite Ntigurirwa Image caption Ntigurirwa avuga ko ingorane yahuye nazo cyane cyane ari umunaniro hamwe n'aho kurara

Hyppolite Ntigurirwa urugendo rwe yaruhereye i Gashonga mu karere ka Rusizi mu kwezi kwa kane, ejo kuwa kane yarushoreje mu mujyi wa Kigali akoze urugendo rwa 1,157Km n'amaguru mu gihe cy'iminsi 100, avuga ko rwari urugendo rugamije kubiba amahoro.

Atangira urugendo rwe abantu bamubwiraga ko ari nko kwigerezaho, nawe yabwiye BBC ko ageze mu rugendo yasanze kugenda bivunanye cyane mu gihugu cye kiganjemo imisozi.

Ariko ati: "Hari aho nageraga umubiri ukananirwa cyane ariko umutima ugihari, nkihangana ngakomeza".

Mu rugendo rwe, avuga ko aho yageraga hateraniye abantu benshi yahagararaga akababwira ibyo arimo, akabaha ubutumwa bugamije kubiba amahoro.

Uyu musore w'imyaka 30 avuga ko yishimye cyane kuko abantu bakiriye ubutumwa bwe neza.

Avuga ko bamwe bahitaga bamushyigikira bakamuherekeza mu rugendo ku ntera runaka, abandi ku mbuga nkoranyambaga bakamwandikira bashima igikorwa cye.

Ingendo zikomeye n'ingorane

Mu rugendo ntabwo yacaga mu mihanda migari gusa, yanyuraga inzira za bugufi bitewe n'aho ashaka kugera ariko cyane cyane n'aho gucumbika.

Ntigurirwa avuga ko zimwe mu ngendo ndende yakoze muri iyi minsi 100 harimo urugendo rw'umunsi wa mbere mu burengerazuba, kuva i Gashonga akagera i Mibirizi muri Rusizi (ni hafi 40Km).

Avuga kandi urugendo yakoze kuva i Rwamagana akagera i Ngoma (Kibungo) aciye inzira za bugufi aho yagenze 38Km, n'urugendo rwo kuva i Zaza (Ngoma) akagera i Gashora mu Bugesera aciye Sake na Rukumberi (37Km).

Ntigurirwa avuga ko ingorane yahuye nazo cyane cyane ari umunaniro hamwe n'aho kurara.

Yari yarateganyije ihema ryo kujya ashinga nko ku ishuri, urusengero cyangwa ahandi ariko avuga ko yagiye kubikora abahashinzwe bakamugora, bamubwira ko bagomba kubanza kubimenyesha abategetsi, inzira ndende ku mugenzi wabaga unaniwe ashaka aho arambika umusaya gusa akikomereza bucyeye.

Ati: "Ibi byatumaga ntabasha kuruhuka uko mbishaka, nuko ntangira kujya ncumbika mu ngo z'abantu cyangwa mu nzu zicumbikira abantu zishyuza".

Gisele Uwimana, umwana warezwe neza

Ntigurirwa avuga ko nta kibazo na kimwe cy'umutekano yagize mu rugendo rwe, kandi ko yarubonyemo byinshi byiza mu bantu aho yaciye hose.

Avuga ko buri gihe akomeza kwibuka umwana w'umukobwa witwa Gisele Uwimana wiga mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza w'i Nyarishishi muri Rusizi wamuherekeje urugendo rurerure kandi mu mvura.

Ati: "Uyu mwana yabonye ngenda araza arankurikira, akomeza kumbwira ko ashaka no kuntwaza ibikapu, mubaza impamvu adufitiye impuhwe ansubiza ko mama we yamubwiye ko agomba gukunda no gufasha abantu bose".

Yibuka cyane kandi umugabo witwa Emile Nahimana wamubonye ageze kuri Base (Gakenke) akamusaba kumufasha mu rugendo, agashyira ibikapu bye ku igare akabisunika kugera i Kinihira (Gicumbi).

Nahimana, uba kuri Base, yamujyanye ku babyeyi be baba i Kinihira abasaba ko bamucumbikira akazakomeza urugendo rwe bucyeye.

Ntigurirwa ati: "Nabonye amahoro ko ari kuba mu Rwanda, nabonye ubugwaneza bw'abantu, nagize icyizere ko igihugu cyacu kizagira amahoro arambye ndebeye aho naciye hose mu gihugu".

Avuga ko intego ye itarangiriye aha, ati: "Urugendo rw'amahoro si urw'amaguru gusa, urw'ibikorwa rurakomeje."