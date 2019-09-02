Abanyamahanga basubiye guhohoterwa mu gusahurwa no gusamburirwako mu Afrika y'epfo

  • 2 Ukw’icenda 2019
Abasahuzi b'abanye Afrika y'epfo bagiye gusahura iduka bivugwa ko ari iy'umunyamahanga Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Abasahura muri Afrika y'epfo bivugwa ko baza barasahura amaduka y'abanyamahanga

Umushikiranganji wa Nigeria ajejwe imigenderanire yavuze ko ababajwe kandi atewe umwitwarariko n'ugusahurwa hamwe no guturirwa kw'amaduka y'abanye Nigeria muri Afrika y'epfo.

Uwo mushinkiranganji yavuze ko igipolisi kijejwe gukingira abantu ata kamaro gifise.

Amajana y'abantu i Johannesburg biriwe baraturira banasahura amaduka - menshi muri yo vyibazwa ko ari ay'abimukira b'Abanyafrika.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Umushikirangani wa Nigeria ajejwe imigenderanire yavuze ko ubwo bugizi bwa nabi bwamubabaje cane

Igipolisi cakoresheje ivyuka bikoroza amarira, amasasu ya plastike hamwe n'ibisasu vya grenade bikangana kandi kivuga ko abantu mirongo ine n'umwe bafashwe.

Ubwo bugizi bwa nabi bwatanguriye i Jeppestown, hafi y'akarere k'ubucuruzi, imbere yuko bitandukira mu tundi turere twa Johannesburg.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Gusahura vyatanguriye mu muji wa Jeppestown

Umushikiranganji ajejwe igipolisi muri Afrika y'pefo, Bheki Cele, yagendeye akarere ivyo vyabereyemwo aca avuga ko ubwo bugizi bwa nabi butagira izina.

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