Umushikiranganji wa mbere wa Israel, Benjamin Netanyahu, arahakana yivuye inyuma amakuru avuga ko igihugu ciwe cakoze ibikorwa vy'igendereza kuri Amerika.

Ikinyamakuru ca politike, Politico, gisubiramwo amakuru avugwa n'abigeze kuba abategetsi bakuru muri Amerika batatu bavuga ko Israel yoba ariyo nyene ivyuma bikoreshwa mw'igendereza vyatowe iruhande y'ibiro bikuru vy'umukuru w'igihugu wa Amerika, Maison Blanche.

Ariko itangazo ryasohowe n'ibiro bikuru vya Bwana Netanyahu bivuya ko ayo makuru ari "ikinyoma ceruye".

Ari: "Hariho icemezo co kuva kera, be n'ingingo ya leta ya Israel ibuza igikorwa ico ari co cose c'igendereza cokorerwa ku butaka bwa Amerika".

Iyo nkuru yasohotse ejo ku munsi wa kane mu kinyamakuru Politico co muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.

Iyo nkuru ivuga ko hari ivyuma bizwi kw'izina rya StingRays bikoreshwa mu kurondera kumenya ibiranga abakoresha telefone ngendanwa bivugwa ko vyatowe hafi ya Maison Blanche no mu bindi bice bikomakomeye mu gisagara ca Washington kuri iyi ntwaro ya Perezida Donald Trump.

Ivyo vyuma bikora nk'iminara ya telefone ngendanwa, bigatuma amatelefone ashobora kwerekana aho umuntu aherereye, ibimuranga, be n'ibiriko biravugirwa ku matelefone.

Umwe mu bahoze ari abategetsi atashatse ko izina ryiwe rimenyekana, yavuze ko ivyo vyuma StingRays biboneka ko vyari bijejwe kugendereza Perezida Trump.

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Ivyo vyuma bivugwa ko vyatowe hafi ya Maison Blanche

Abakozi b'ikigo FBI c'igendereza imbere muri Amerika bashinzwe kuburizamo igendereza, barihweje iyo ivyo vyuma vyavuye.

Uwigeze gukora muri ico kigo yabwiye ikinyamakuru Politico ati: "Vyaraboneka ko ivyo vyakozwe na Israel".

Uyo mutegetsi aranegura ubutegetsi bwa Trump ko butigeze bwiyamiriza igihugu ca Israel kuri iryo gendereza cagirizwa.

Abajijwe ku vyerekeye ayo makuru ejo ku wa kane, Perezida Trump yavuze ko atemera ko igihugu ca Israel coba carakoze ibikorwa vy'igendereza kuri Amerika.

Afatiye ku kwiyonkora kwiwe mu masezerano yerekeye umugambi wa nukeleyeri wa Irani, n'ingingo yiwe yo kwimurira i Yeruzalemu ibiro vy'ubuserukizi bwa Amerika muri Israel, Bwana Trump yagize ati: "Vyongora cane kuvyemera, kuko ubucuti bwanje na Israel burakomeye".

"Ayo makuru sinoyemera. Vyose birashoboka, ariko ntavyo nemera".

N'aho Bwana Netanyahu abihakana, Israel yarigeze kuba igendereza Amerika muri kahise.

Akarorero ni nk'uwahoze ari umukozi wo mu gisata c'ukwivuna abansi, Lawrence Franklin, mu 2006 yaciriwe umunyororo w'imyaka 13 yagirijwe ko yahaye Israel amakuru ya politike ya Amerika kuri Irani. Yahavuye atezurirwa ico gihano acirwa gupfungwa ic'amaso mu kiringo c'amezi icumi.