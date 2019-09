Ikiganiro ku kuva mu muryango w'Ubumwe bw'Uburayi k'Ubwongereza

Mwaramukanye amahoro mwese muteze amatwi Imvo n'Imvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki 14 z'ukwa 9 mu 2019. Imvo n'imvano y'uyu munsi yibanze kuri politiki yo mu Bwongereza, abasesenguzi bavuga ko igeze mu mayira abiri kubera impaka z'ukuntu icyo gihugu kiva mu muryango w'ibihugu by'Uburayi - EU - nkuko byemejwe n'amatora ya Kamarampaka yabaye ku itariki 23 z'ukwa 6 mu 2016. Abantu bangana na 51.9% batoye bashyigikira ko Ubwongereza buva mu muryango w'ibihugu by'uburayi. Ubwo buryo bwahawe izina rya BREXIT. Kuva icyo gihe, impaka zikomeje kuba urudaca hagati y'abashyigikiye BREXIT n'abayirwanya.

Abashikiranganji ba mbere babiri - David Cameron na Theresa May - bakomoka mu ishyaka rya Conservative bamaze kwegura. Habanje David Cameron weguye Kamarampaka ikirangira. Yasimbuwe na Theresa May nawe aza kwegura ku itariki 24 z'ukwa 5 muri uyu mwaka. Yavuze ko azatanga ubutegetsi ku itariki 17 z'ukwa 7 muri uyu mwaka. Theresa May yasimbuwe na Boris Johnson, uri ku butegetsi.

Boris Johnson yaje n'amashagaga avuga ko agiye gushyira mu buryo BREXIT byanze bikunze. Ariko ntibyamworoheye kubera ko yahuye n'imbogamizi z'abatavuga rumwe n'ishyaka rye hamwe n'abashingamateka 21 bo mw'ishyaka rye bifatanije n'abatavuga rumwe na leta ye. Boris Johnson yahise yihimura, abirukana mu ishyaka uko ari 21.

Ariko inteko nshinga mategeko yakomeje guhangana na leta kuri icyo kibazo kugeza muri iki cyumweru kubera ko Boris Johnson yasabye umwamikazi kwemeza itegeko rihagarika ibikorwa by'inteko mu gihe cy'ibyumweru bitanu. Nubwo abifitiye uburenganzira, abatavuga rumwe na leta bakomeje kuvuga ko yari amayeri ya Boris Johnson yo kugerageza kuburizimo ingufu z'abarwanya leta we avuga ko izava mu muryango wa EU mu mpera z'ukwezi kwa cumi.

Ubu nteko iri mu kirihuko, ariko nayo yasize imuhimye kuko yateguye itegeko rya vuba vuba ritegeka ko leta idashobora guhamagaza amatora. Abanyamategeko baravuga ko inteko nshinga mategeko yasize ifunze amaboko Boris Johnson. Ibintu byakomeje kumukomerana kubera ko urukiko rw'ikirenga rwo muri Scotland, ku wa gatatu rwemeje ko icyemezo yafashe cyo gusaba ko inteko ihagarika ibikorwa byayo cyari kinyuranye n'amategeko. Hari abatinyutse kuvuga ko Boris Johnson, icyo gikorwa cye giteje isoni mu gihugu cyamamaye ku isi mu kubahiriza demokarasi.

Muri iyi Imvo n'Imvano, turasesengura uko leta izikura muri icyo kibazo. Ese Boris Johnson azemera kujya mu buyobozi bwa EU kubusaba ko Ubwongereza bwongerwa igihe cyo kuva muri uwo muryango? Ese azakomeza guhagarara ku mugambi wo kuva mu muryango wa EU ku itariki ya 31 z'ukwezi gutaha? Ko urukiko rwategetse ko icyemezo yafashe cyo guhagarika ibikorwa by'inteko cyari kinyuranye n'amatego, azabigenza gute? Ese ni uruhe rugero Ubwongereza butanga mu kubahiriza amahame ya demokarasi?

Abatumire bacu ni Claude Rutsinzi wo mu ishyaka riri ku butegetsi ry'abaconservateurs, akaba ashyigikiye ko Ubwongereza buva mu muryango w'Ubumwe bw'Uburayi, turi kumwe kandi na René Mugenzi, we ari mu ishyaka rya Liberal Democrats, akaba adashyigikiye ko Ubwongereza buva mu muryango w'Ubumwe bw'Uburayi, twitabaje kandi na mugenzi wacu Robert Patrick Misigaro wadukurikiraniye iki kibazo kuva cyatangira.

Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Félin Gakwaya.