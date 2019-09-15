Hamza Bin Laden: Perezida Trump yemeje iyicwa ry'umuhungu w'uwashinze al-Qaeda
Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika yemeje ko Hamza Bin Laden, umuhungu wa Osama Bin Laden washinze umutwe al-Qaeda, yiciwe mu gikorwa cy'Amerika.
Mu kwezi gushize kwa munani, ibitangazamakuru byo muri Amerika - bisubiramo amagambo y'abakora mu butasi - byatangaje ko yapfiriye mu gitero cy'indege.
Mu myaka ibiri ishize, Amerika yari yatangaje ko imufata nk'ukora iterabwoba ku rwego rw'isi.
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Yabonwaga ahanini nk'ushobora gusimbura se. Byibazwa ko yari afite hafi imyaka 30 y'amavuko.
Yari yarasabye ko Amerika igabwaho ibitero ndetse no ku bindi bihugu bimwe.
Mu itangazo rigufi ryasohowe n'ibiro bya Perezida w'Amerika bya White House, Bwana Trump yagize ati:
"Hamza Bin Laden, wari umuyoboke wo ku rwego rwo hejuru wa al-Qaeda akaba n'umuhungu wa Osama Bin Laden, yiciwe mu gikorwa cya Leta Zunze Ubumwe z'Amerika cyo kurwanya iterabwoba mu karere ka Afghanistani/Pakistani".
"Kuba al-Qaeda itakaje Hamza Bin Laden ntibiyatse gusa ubushobozi bw'ingenzi mu buyobozi ndetse no mu kumubonamo se, ahubwo binakomye mu nkokora imikorere y'uyu mutwe".
Iryo tangazo ntiryavuze igihe yiciwe.
Mu kwezi kwa kabiri, leta y'Amerika yari yatanze miliyoni imwe y'amadolari ku muntu wese waba afite amakuru yatuma afatwa.
Hamza Bin Laden yabonwaga nk'uri gutera imbere mu bakuriye al-Qaeda.
Mu kwezi gushize kwa munani, byari byatangajwe ko yiciwe mu gikorwa cya gisirikare cyabaye mu myaka ibiri ishize kandi ko Amerika yabigizemo uruhare, ariko itariki n'isaha nyirizina yiciwe ntibizwi.
Iby'ingenzi kuri al-Qaeda
- Yatangiriye muri Afghanistani mu myaka ya 1980, ubwo abakorerabushake b'Abarabu binjiraga mu mutwe wo muri Afghanistani w'aba-mujahideen bafashwa n'Amerika barwanaga birukana ingabo z'Uburusiya zari zarigaruriye icyo gice
- Osama Bin Laden yashinze umuryango wo gufasha abo bakorerabushake, waje kwitwa al-Qaeda, cyangwa "ishingiro" ('the base')
- Mu mwaka wa 1989 yavuye muri Afghanistani (akomoka muri Arabie Saoudite), ahasubira mu 1996 agiye kuhayobora ibigo by'imyitozo ya gisirikare ku bayisilamu babarirwa mu bihumbi baturutse mu mahanga
- Al-Qaeda ishoza "intambara ntagatifu" ku Banyamerika, Abayahudi n'inshuti zabo