Uwufise ububasha kw’isanamu CIA Image caption Hamza Bin Laden yabonwaga ahanini nk'uzasimbura se muri al-Qaeda

Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika yemeje ko Hamza Bin Laden, umuhungu wa Osama Bin Laden washinze umutwe al-Qaeda, yiciwe mu gikorwa cy'Amerika.

Mu kwezi gushize kwa munani, ibitangazamakuru byo muri Amerika - bisubiramo amagambo y'abakora mu butasi - byatangaje ko yapfiriye mu gitero cy'indege.

Mu myaka ibiri ishize, Amerika yari yatangaje ko imufata nk'ukora iterabwoba ku rwego rw'isi.

Yabonwaga ahanini nk'ushobora gusimbura se. Byibazwa ko yari afite hafi imyaka 30 y'amavuko.

Yari yarasabye ko Amerika igabwaho ibitero ndetse no ku bindi bihugu bimwe.

Mu itangazo rigufi ryasohowe n'ibiro bya Perezida w'Amerika bya White House, Bwana Trump yagize ati:

"Hamza Bin Laden, wari umuyoboke wo ku rwego rwo hejuru wa al-Qaeda akaba n'umuhungu wa Osama Bin Laden, yiciwe mu gikorwa cya Leta Zunze Ubumwe z'Amerika cyo kurwanya iterabwoba mu karere ka Afghanistani/Pakistani".

"Kuba al-Qaeda itakaje Hamza Bin Laden ntibiyatse gusa ubushobozi bw'ingenzi mu buyobozi ndetse no mu kumubonamo se, ahubwo binakomye mu nkokora imikorere y'uyu mutwe".

Iryo tangazo ntiryavuze igihe yiciwe.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Bivugwa ko Osama Bin Laden (ibumoso) yateguriraga umuhungu we Hamza (iburyo) kuzamusimbura

Mu kwezi kwa kabiri, leta y'Amerika yari yatanze miliyoni imwe y'amadolari ku muntu wese waba afite amakuru yatuma afatwa.

Hamza Bin Laden yabonwaga nk'uri gutera imbere mu bakuriye al-Qaeda.

Mu kwezi gushize kwa munani, byari byatangajwe ko yiciwe mu gikorwa cya gisirikare cyabaye mu myaka ibiri ishize kandi ko Amerika yabigizemo uruhare, ariko itariki n'isaha nyirizina yiciwe ntibizwi.

Iby'ingenzi kuri al-Qaeda

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Osama Bin Laden hafi y'i Kabul mu murwa mukuru wa Afghanistani mu mwaka wa 2001