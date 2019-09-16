Uwufise ububasha kw’isanamu IRMCT Image caption Augustin Ngirabatware

Kuva uyu munsi kuwa mbere urwego rwasimbuye urukiko mpuzamahanga ruburanisha ibyaha bya Jenoside mu Rwanda rwatangiye gusubiramo urubanza rwa Augustin Ngirabatware wari minisitiri w'igenamigambi mu gihe cya Jenoside.

Mu iburanisha ryerekanwaga riri kuba, humviswe umutangabuhamya ushinjura utagaragajwe mu mashusho, wasubizaga ibyo abajijwe n'abacamanza mu kinyarwanda.

Augustin Ngirabatware yafatiwe i Frankfurt mu Budage mu 2007 ashinjwa uruhare muri Jenoside, yoherezwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha.

Muri iri buranisha bibanze mu kureba ibimenyetso bishya bivugwa n'uregwa, ni iburanisha riyobowe n'umucamanza Theodor Mellon. usanzwe uyobora uru rwego.

Augustin Ngirabatware yahamijwe n'urukiko rwa Arusha ibyaha birimo gushishikariza no gufasha gukora ubwicanyi atanga intwaro mu cyahoze ari komini Nyamyumba.

Yahamijwe kandi icyaha cyo gufata ku ngufu nk'icyaha cyibasiye inyoko muntu. Mu 2012 urukiko rwa Arusha rwamuhanishije gufungwa imyaka 35.

Mu 2014 yarajuriye, urugereko rw'ubujurire rw'uru rukiko rumuvanaho icyaha cyo gufata ku ngufu rumugabanyiriza igihano cye kiba imyaka 30.

Uwufise ububasha kw’isanamu IRMCT Image caption Umucamnza Mellon wari uyoboye iri buranisha uyu munsi

Mu 2016 Bwana Ngirabatware yandikiye urwego rwasigaye rw'uru rukiko asaba urukiko gusubiramo iburanishwa ku byaha yahamijwe kuko afite ibimenyetso bishya bimushinjura.

Mu 2017 uru rwego rwemeye ko ubusabe bwe bufite ishingiro rwemeza ko ruzasubiramo urubanza rwe harebwa ibimenyetso bishya.

Iburanisha ryagombaga gutangira mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize ariko uruhande rw'uregwa rusaba ko ruhabwa ikindi gihe cyo kwitegura.

Gusubiramo uru rubanza uyu munsi byarangiye saa kumi kw'isaha y'i Arusha (saa cyenda mu Rwanda), rizasubukurwa ejo saa tatu n'igice za mugitondo.

Biteganyijwe ko iri buranisha rizageza kuwa gatanu w'iki cyumweru, nibiba ngombwa, nk'uko bivugwa n'uru rukiko.