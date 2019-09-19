Prezida Nkurunziza "yohereje abaganira n'abatavuga rumwe nawe"

Abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bo muri CNARED, babwiye BBC ko Perezida w'u Burundi, Pierre Nkurunziza, ubwiwe yohereje ikipe yo kuganira nabo.

Hashize iminsi ku mbuga nkoranyambaga haciririkana amakuru avuga ko intumwa za leta y'u Burundi zahuriye i Nayirobi mu ibanga n'intumwa z'ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe na leta mu Burundi akorera hanze mu cyizwi nka CNARED.

Uyu munsi twabonye gihamya kuri iyi nkuru. CNARED yemereye BBC Gahuzamiryango ko ibyo biganiro byabaye mu mpera z'ukwezi gushize.

CNARED ivuga ko intumwa za leta zari ziyobowe n'umuvunyi mukuru ngo zoherejwe na Perezida Pierre Nkurunziza.

Onesime Nduwimana, umuvugizi wa CNARED avuga ko zimwe mu ngingo zaganiriweho n'abanyapolitike batavuga rumwe nayo, zirimo gukuraho impapuro z'ubucamanza zita muri yombi bamwe mu bagize CNARED, kubera ibirego bashinjwa byo gushaka guhirika ubutegetsi muri 2015.

Umva Onesime Nduwimana aho hejuru.